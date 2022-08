Rechtslage ändert sich: Landratsamt appelliert zur Corona-Impfauffrischung

Ab Oktober gilt man im Rechtssinne mit zwei Corona-Impfungen nicht mehr als "vollständig geimpft". Im Donau-Ries-Kreis gibt es nun wieder mobile Impftermine.

Das Landratsamt Donau-Ries wie auch der BRK-Kreisverband Nordschwaben als Betreiber der Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen erinnern die Bürgerinnen und Bürger daran, dass sich nach derzeitiger Rechtslage die Voraussetzungen für das Vorliegen eines vollständigen Impfschutzes gegen das Coronavirus ab dem 1. Oktober ändern werden. Noch bis einschließlich 30. September gilt man im Regelfall und im Rechtssinne dann als vollständig geimpft, wenn man über den Nachweis von zwei Einzelimpfungen verfügt. Doch danach sehe die Lage anders aus, wie es in einer Pressemitteilung der Kreisbehörde heißt.

Ab Oktober bildet die erste Auffrischungsimpfung - also in der Regel eine dritte Einzelimpfung - Voraussetzung für das Vorliegen eines vollständigen Impfschutzes. Ausnahmen bestehen weiterhin in bestimmten Fällen, in denen ein spezifischer positiver Antikörpertest vor der ersten Impfung oder eine durch PCR-Test bestätigte Infektion vor oder nach der zweiten Impfung nachgewiesen werden kann.

Der Rechtsstatus kann bei Wiedereinführung von 2G oder 3G relevant werden

Die Änderungen ab Oktober betreffen dabei ausschließlich den rechtlichen Impfstatus. Dieser kann laut Landratsamt unter anderem relevant sein für Einreisebestimmungen, die Erfüllung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht oder im Falle einer erneuten Verschärfung der pandemiebezogenen Schutzmaßnahmen im Herbst oder Winter, etwa bei Wiedereinführung von 2G- oder 3G-Regelungen.

Unberührt hiervon bleiben die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Diese beinhalten bereits seit Längerem die Empfehlung einer ersten sogenannten "Boosterimpfung" für alle Personen ab zwölf Jahren sowie einer zweiten Auffrischungsimpfung für bestimmte (vulnerable) Personengruppen.

Aktuell noch geringe Auslastung in den Impfzentren Donauwörth und Nördlingen

Landratsamt und BRK appellieren an die Bürgerinnen und Bürger, die noch keine Auffrischungsimpfung in Anspruch genommen haben, die Gelegenheit jetzt hierfür zu nutzen, da die Impfzentren derzeit noch gering ausgelastet seien und schon im Hinblick auf die Rechtsänderung ab Oktober mit einer Zunahme der Impfnachfrage zu rechnen sei. "So gehen Sie nicht nur in medizinischer Hinsicht gut gerüstet in den Herbst und Winter, sondern sind auch rechtlich auf der sicheren Seite", heißt es seitens der Behörde.

Gelegenheit hierzu besteht auch bei folgenden mobilen Sonderimpfaktionen: Am Mittwoch, 10. August, im Rathaus in Megesheim zwischen 15.30 und 19 Uhr; am Donnerstag, 11. August, in der Turnhalle in Wolferstadt ebenfalls von 15.30 bis 19 Uhr; am Mittwoch, 17. August in Wemding im Foyer der Stadthalle von 15 bis 19 Uhr. Angeboten werden jeweils Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna und Novavax. Eine Registrierung wie auch die Terminbuchung ist online unter https://intern.impfzentren.bayern/citizen oder telefonisch unter 0906/746680 möglich und wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich. (AZ)