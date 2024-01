Landkreis Donau-Ries

vor 17 Min.

Regionale Lebensmittel: Am Ende entscheidet der Kunde an der Kasse

Anna Landes vertreibt mit ihrer Familie im Hofladen Landes in Donauwörth regionale Produkte, wie es auch andere Direktvermarkter und Dorfläden im Landkreis tun. Sie schildert ihre Erfahrungen.

Plus Wenn die Bauern auf die Straße gehen, sensibilisieren sie auch für den Kauf regionaler Produkte. Doch die kosten mehr und viele Verbraucher wollen günstig einkaufen.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Der Griff im Discounter zum eingeschweißten Schweinenacken ist für viele Verbraucher selbstverständlich, der Blick aufs Etikett verführerisch: Da wird mit einem "Dauertiefpreis" von 8.99 Euro pro Kilo geworben, während man beim Bauern um die Ecke oder beim Metzger schon mal für dieselbe Menge zwischen 25 und 30 Euro oder noch mehr bezahlt. Und doch geht es um weitaus mehr, als ums Sparen. Wenn die Landwirte aktuell auf der Straße demonstrieren, geht es ihnen unter anderem auch darum, für den regionalen Einkauf zu sensibilisieren. Für den Einkauf beim Erzeuger, in Dorfläden, auf dem Wochenmarkt oder in Supermärkten, die gezielt solche Produkte in ihren Regalen stehen haben, die aus der nahen Umgebung stammen und bei denen Herkunft und Qualität nachprüfbar sind.

Wer Lebensmittel aus der Region einkauft, fördert bekanntlich kurze Transportwege und hilft damit, schädliche Treibhausgase zu verringern. Doch das ist nur ein Grund von vielen, mit denen Bauern, Imker und andere Erzeuger dafür werben, regionale Produkte zu kaufen: Die heimischen Produzenten werden durch den Einkauf unterstützt und damit die Infrastruktur, die dann auch in Krisenzeiten stabil ist. Es geht ferner um Wertschöpfung und um Sicherung von Arbeitsplätzen. Vom Bauern in der Nachbarschaft kann man zudem direkt Informationen darüber bekommen, wie die Lebensmittel erzeugt wurden. Streuobstwiesen, Weiden und Felder bleiben als wichtige Kulturlandschaften erhalten - man spricht von Biodiversität. Und wer aus heimischem Anbau isst, bringt das auf den Tisch, was Jahreszeiten typisch ist - Erdbeeren im Sommer, Kohl im Winter. Zudem ist regionale Landwirtschaft erlebbar: Schon Kinder erfahren, woher ihre Nahrung stammt und lernen, deren Wert zu schätzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen