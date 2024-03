Riesbahn: Lettenbauer fordert mehr Personal und Investitionen

Grünen-Abgeordnete Eva Lettenbauer kritisiert den Sparkurs des Verkehrsministeriums.

Die Riesbahn steht vor Herausforderungen: Personalmangel droht, den Schienenverkehr zwischen Aalen und Donauwörth erheblich einzuschränken. Grünen-Landtagsabgeordnete Eva Lettenbauer appelliert an die Deutsche Bahn und die DB Infrago AG, die für das Schienennetz verantwortlich ist, die Personalengpässe schnellstmöglich zu beheben. "Die Riesbahn ist das Rückgrat des Schienenverkehrs in unserem Landkreis", so Lettenbauer. Sie betont zudem die Bedeutung einer zuverlässigen Personenverkehrsanbindung für die Bürgerinnen und Bürger im Donau-Ries.

Lettenbauer: "Riesbahn ist trauriges Beispiel für Sparpolitik"

Die Problematik wird durch Verzögerungen beim Aufbau des elektronischen Stellwerks in Nördlingen verschärft, was zu einem noch höheren Personalbedarf führt. Derzeit sieht es so aus, als könne dieser Bedarf nicht gedeckt werden, was sowohl den Güter- als auch den Personennahverkehr betrifft. Lettenbauer kritisiert in diesem Zusammenhang die langjährige Sparpolitik im Bereich der Bahninfrastruktur und fordert eine nachhaltige Finanzierung, um derartige Engpässe in Zukunft zu vermeiden. "Die Riesbahn ist ein trauriges Beispiel dafür, was die Folgen eine jahrelangen Sparpolitik der CSU-Bundesverkehrsminister sind. Ein kaputt gespartes Unternehmen hat nicht genug Ressourcen, um flexibel zu reagieren und bereits kleinere Probleme, wie die verspätete Fertigstellung des elektronischen Stellwerks in Nördlingen, werfen das gesamte System buchstäblich aus der Bahn.“ (AZ)