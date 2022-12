Rolf Mützenich kommt nach Nördlingen

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Ralf Mützenich, kommt in den Landkreis Donau-Ries zu einer öffentlichen Diskussionsrunde.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende des Deutschen Bundestages, Rolf Mützenich, wird am Nikolaustag zu einer Diskussionsveranstaltung mit dem Alerheimer Bundestagsabgeordneten Christoph Schmid nach Nördlingen kommen. Die SPD-Bundestagsfraktion lädt Vertreterinnen und Vertreter der Industrie- und Handwerksbetriebe der Region sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger ein. Im Zentrum stehen ihre Fragen zu den Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung zur Bewältigung der Energiekrise.

"Ich freue mich auf den Besuch und den Austausch mit unserem Fraktionsvorsitzenden in meinem Wahlkreis", sagt der Abgeordnete Schmid. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine steht der Industriestandort Deutschland enorm unter Druck. "In dieser hochdynamischen Krise müssen wir die Signale aus der Wirtschaft ernst nehmen und darauf reagieren. Der Austausch mit der Wirtschaft ist daher gerade jetzt so wichtig", betont der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich.

SPD-Politiker Mützenich nimmt an einer Podiumsdiskussion teil

Als weiteren Podiumsgast wird Werner Luther, Geschäftsführer Eigner Bauunternehmung, erwartet. Die Moderation übernimmt Georg Wiedemann, Stadt- und Kreisrat sowie Personalratsvorsitzender des BRK.

Die Podiumsdiskussion mit dem Titel "Industrie und Handwerk entschlossen unterstützen – Unsere Antwort auf die Krise" findet um 8.30 Uhr im Technologie Centrum Westbayern, Emil-Eigner-Straße 1, in Nördlingen statt. Anmeldungen sind erbeten. Diese bitte bis zum 5. Dezember an christoph.schmid.wk@bundestag.de senden oder telefonisch über das Wahlkreisbüro unter 0906/1279 8530. (AZ)