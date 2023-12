Landkreis Donau-Ries

Rückblick auf 2023: Tödliche Unfälle und brennende Äcker in der Region

Plus Die Region bleibt 2023 nicht von schweren Unglücken verschont. Mehrere Radfahrer kommen ums Leben. Ein geplatzter Prozess sorgt für Aufsehen.

Von schweren Unglücken nicht verschont geblieben ist 2023 die Region. Die Zahl der tödlichen Unfälle auf den Straßen stieg im Vergleich zu den Vorjahren. Hingegen gab es erneut nur ganz wenige größere Brände. Unter der Rubrik Justiz bleibt ein geplatzter Prozess im Gedächtnis hängen.

Bis zum Dezember fiel heuer vor allem die hohe Zahl an tödlichen Fahrrad-Unfällen auf. Im Februar stürzte ein 77-Jähriger in Wemding vom Rad und starb in einer Klinik. Im März wollte ein 85-Jähriger mit seinem Fahrrad die Staatsstraße bei Mertingen überqueren und wurde von einem Auto erfasst und erlag drei Wochen später den Verletzungen und deren Folgen. Im Mai kam ein 53-Jähriger im Wald auf Gunzenheimer Flur ums Leben, weil er mit seinem sogenannten Speed-Pedelec auf abschüssiger Strecke in einer Kurve geradeaus gegen einen Baum prallte. Im Juni verlor ein 84-Jähriger bei Donauwörth die Kontrolle über sein E-Rad. Der Mann starb später in einer Klinik. Im August verunglückte ein 76-Jähriger mit seinem Elektro-Fahrrad im Gewerbepark Mertingen-Ost tödlich.

