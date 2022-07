Landkreis Donau-Ries

18:30 Uhr

Rufbusse: Landrat Stefan Rößle ist stocksauer auf die SPD

Plus Zum Öffentlichen Nahverkehr entbrennt eine heftige Diskussion zwischen den Sozialdemokraten und dem Kreischef. Was der Anlass war und wie die Sache ausging.

Von Bernd Schied

Selten hat man Stefan Rößle in einer öffentlichen Kreistagssitzung so aufgebracht erlebt wie am Mittwoch. Was den Landrat so auf die Palme brachte: die SPD-Fraktion. Beim Thema Rufbusse, die landkreisweit ab 2024 sukzessive als Ergänzung zu den bestehenden Buslinien und Schülerverkehren eingeführt werden sollen, lehnten die Sozialdemokraten eine finanzielle Beteiligung der Kommunen an den nicht vom Staat geförderten Finanzierungskosten des Projektes ab. Dies war insofern überraschend, weil die beiden Vertreter der Sozialdemokraten, Peter Moll und Rita Ortler, noch im März im Wirtschaftsausschuss des Kreistages für eine Beschlussempfehlung gestimmt hatten, in der es unter anderem explizit heißt, es solle eine Beteiligung der Gemeinden an den Kosten geben.

