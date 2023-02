Schäfer aus dem Donau-Ries: "Ich bin der letzte meiner Art"

Plus Otto Aucktor und Andreas Huggenberger ziehen mit 600 Schafen und Hund Cora durchs Land. Die Ausbreitung des Wolfes verfolgen die Schäfer mit Sorge und Unverständnis.

Für einen Wanderschäfer ist das Wetter derzeit eher miserabel. „Macht nichts“, sagt Schäfer Andreas Huggenberger aus Marktoffingen, „beim Wetter kann uns nichts mehr überraschen.“ Zusammen mit seinem Kollegen Otto Aucktor aus Mündling und 600 Schafen zieht er gerade aus der Heimat Donau-Ries bis nach Puch bei Pfaffenhofen.