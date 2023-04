Landkreis Donau-Ries

Scheinimpfungen in Wemding: Warum es vor Gericht Geldstrafe und Freispruch gibt

Plus Ein Ehepaar aus dem Landkreis Donau-Ries steht wegen des Vorwurfs wissentlicher Corona-Scheinimpfungen vor Gericht. Die Prozesse enden höchst unterschiedlich.

In gut drei Wochen beginnt am Landgericht Augsburg der Prozess gegen einen ehemaligen Wemdinger Hausarzt wegen hundertfachen Impfbetrugs. Derweil beschäftigt sich das Amtsgericht Nördlingen weiter mit Personen, denen vorgeworfen wird, mit dem Mediziner gemeinsame Sache gemacht zu haben. Zu den Angeklagten gehörte jetzt auch ein Ehepaar aus dem Landkreis Donau-Ries. Die Prozesse gegen die Frau und ihren Mann endeten höchst unterschiedlich.

Zunächst war die Ehefrau an der Reihe. Staatsanwalt Markus Eberhard legte der 53-Jährigen zur Last, sich im Sommer 2021 mit dem Arzt auf zwei Scheinimpfungen gegen Corona verständigt zu haben. Die Ermittler waren durch ein anonymes Schreiben, das bei der Ärztekammer einging, auf das Paar aufmerksam geworden. Über ihren Verteidiger Florian Engert bestritt die Angeklagte die Vorwürfe. Sie habe sehr wohl immunisiert werden wollen. Sie sei seit 35 Jahren Patientin bei dem Hausarzt in Wemding gewesen, habe lange überlegt, ob sie sich gegen Corona impfen lasse, und sich dann dafür entschieden. Der Doktor habe ihr bei zwei Terminen jeweils spürbar eine Spritze in den Oberarm gegeben.

