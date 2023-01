Schmid: Pistorius gut für Nordschwabens Bundeswehr-Standort

Der Donau-Rieser Bundestagsabgeordnete Christoph Schmid ist nah dran am Regierungsgeschehen. Was er über den neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius denkt.

Verteidigungspolitiker und Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid ( SPD) aus Alerheim freut sich über die zügige Entscheidung, Boris Pistorius mit dem Amt des Verteidigungsministers zu betrauen. Schmid wörtlich: „Boris Pistorius ist eine sehr gute und kluge Wahl für dieses herausfordernde Amt. Er hat durch seine langjährige Tätigkeit als Innenminister schon oft bewiesen, dass er auch in Krisenzeiten besonnen und mit viel Kenntnis und Sachverstand an die Lösung von Problemen und Herausforderungen herangeht. Das ist genau das, was wir in der derzeit angespannten Lage vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine brauchen!“

Es sei gut, so Schmid weiter, dass Bundeskanzler Olaf Scholz und die SPD-Parteispitze ihre Entscheidung für die Neubesetzung des Ministerpostens "so schnell getroffen und verkündet" hätten. Dies schaffe nicht nur "Klarheit für die Soldatinnen und Soldaten", den Sicherheitsapparat in Deutschland und die Bundestagsabgeordneten: „Die Besetzung des Postens mit einem auch international erfahrenen Politiker ist auch ein wichtiges Signal an unsere Partnerinnen und Partner weltweit!“, sagt Schmid.

Schmid: Wichtig auch für den verbliebenen nordschwäbischen Bundeswehr-Standort Dillingen

Boris Pistorius bringe nicht nur seine langjährige Erfahrung im sicherheits- und innenpolitischen Bereich mit, er sei als Mitglied der deutschen Delegation bei der NATO auch mit internationalen sicherheitspolitischen Institutionen vertraut. „Aber auch für uns hier in Bayern ist die Entscheidung gut. Gerade für den Standort der Bundeswehr in Dillingen ist es mir wichtig, einen guten Draht ins Verteidigungsministerium zu haben“, betont der Sozialdemokrat Schmid. Bereits als Innenminister eines großen Flächenlands mit vielen Standorten der Bundeswehr habe Boris Pistorius gezeigt, dass diese ihm wichtig seien. In seinem ersten offiziellen Statement als designierter Verteidigungsminister habe Boris Pistorius nun betont, dass die Truppe sich darauf verlassen könne, dass er sich wann immer es nötig sei, vor sie stellen werde.

Darüber hinaus wolle Pistorius die anstehenden Reformen in enger Zusammenarbeit mit den Angehörigen der Bundeswehr angehen. „Das ist ein sehr starkes Signal an die Truppe und davon werden auch die hiesigen Standorte profitieren! Ich bin mir sicher, dass Boris Pistorius sich sehr schnell in das Amt einarbeiten wird und wünsche ihm für diese verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg – ich freue mich als Verteidigungspolitiker auf die Zusammenarbeit!“, so der Bundestagsabgeordnete Schmid. (AZ)

Lesen Sie dazu auch