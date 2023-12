Schnee, Eis und Glätte: Erneut passieren zahlreiche Unfälle im Kreis Donau-Ries

Eis und Schnee haben auch am Donnerstag und Freitag für viele Unfälle gesorgt. Erneut richtet die Polizei Donauwörth einen dringenden Appell an die Autofahrer.

Erneut haben sich im Landkreis zahlreiche Unfälle aufgrund der Wetterverhältnisse ereignet. Insgesamt entstand dadurch ein Sachschaden von geschätzten 58.000 Euro, wie die Polizei Donauwörth mitteilt.

Los ging es am Donnerstag um 11.32 Uhr in Donauwörth, als ein 70-jähriger Autofahrer in der Bahnhofstraße von der Fahrbahn abkam und gegen einen Randstein prallte. Zeugen versuchten noch, den Senior aufzuhalten, dieser stieg jedoch nach dem Anprall wieder in sein Auto und fuhr davon. Eine Streife der PI Donauwörth konnte ihn wenig später anhalten.

Ein Autofahrer prallt bei Wemding gegen ein Verkehrsschild

Am Abend um 21.34 Uhr befuhr ein 24-Jähriger die B2 in Richtung Augsburg. Auf Höhe der Abfahrt zur B16 kam der Wagen des Mannes bei voller Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte insgesamt rund 300 Meter weit über eine Grünfläche, prallte gegen einen Baum und brach durch diverses Buschwerk bis auf die Auffahrtsschleifen zur B16/B2 durch. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Etwas später, um 23.20 Uhr, kam ein 33-Jähriger auf der Kreisstraße DON 2 bei Wemding nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei ein 70 km/h-Schild.

Weiter ging es in der Nacht auf Freitag um 3.30 Uhr, als ein 56-Jähriger die Gunzenheimer Maximilian-Strasser-Straße in Richtung Ortsmitte befuhr. Wegen der schneebedeckten Fahrbahn kam das Auto laut Polizeibericht an einem Gefälle ins Rutschen und prallte frontal gegen das Geländer der dortigen Brücke über dem Horntalgraben. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Um 5.40 Uhr geriet ein 35-Jähriger auf der Schellenbergumgehung der B2 aufgrund der Schneeglätte ins Schleudern. Der Wagen drehte sich auf der Fahrbahn und prallte mit dem Heck in die Leitplanke.

Niemand wurde bei den zahlreichen Glätteunfällen verletzt

Um 8 Uhr war eine 18-Jährige auf der Staatsstraße 2384 von Ronheim nach Wemding unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und, wie bereits am Vorabend geschehen, frontal gegen ein 70 km/h-Schild prallte. Die Motorhaube ihres Wagens wurde eingedrückt.

Um 8.30 Uhr prallte in der Kaisheimer Schulstraße ein 87-jähriger Autofahrer gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto.

Um 10.05 Uhr wollte der Fahrer eines Räumdienst-Lkws in der Wemdinger Straße in Harburg aus einem Grundstück auf die Fahrbahn auffahren. Dabei übersah er einen von hinten kommenden Streifenwagen und prallte mit dem Schneeschild gegen dessen Front. An dem Funkwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Verletzt wurde bei allen Unfällen niemand.

Polizei Donauwörth warnt vor schlechten Wetterbedingungen

Erneut bittet Stephan Roßmanith von der PI Donauwörth darum, langsam und den Wetterbedingungen angepasst zu fahren. "Bei unter vier Grad kann sich Frost bilden. Und wenn die Straße gefriert oder überfriert, haben die Fahrzeuge keine Haftung mehr - auch nicht mit den neuesten Winterreifen", warnt er. Die ausgeschilderten Geschwindigkeitsbegrenzungen würden nur unter den günstigsten Umständen gelten, "also wenn es trocken und die Sicht gut ist, man ausgeschlafen und das Auto in einem Top-Zustand ist." Beispielsweise auf der B2 bedeute das, "deutlich unter 120" zu fahren.

Insbesondere vor dem Überholen warnt Roßmanith außerdem eindringlich: "Beim ständigen Spurwechsel kann man leicht ins Rutschen kommen, man sollte solche ruckartigen Bewegungen vermeiden und auf seiner Spur bleiben, auch wenn mal ein Lkw vor einem fährt." (AZ, lrs)