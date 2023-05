Schon Hunderte von Deutschland-Tickets verkauft

Seit dem 1. Mai gilt das 49-Euro-Ticket. So geht die Verkehrsgemeinschaft Donau-Ries mit der Einführung um.

Die Unternehmen der Verkehrsgemeinschaft Donau-Ries (VDR) haben das neue Deutschland-Ticket erfolgreich eingeführt, heißt es aus einer entsprechenden Pressemitteilung. In der vorigen Woche stellten sie nach eigenen Angaben bereits mehrere Hundert Tickets aus. Die volle Umsetzung soll in diesen Tagen erfolgen.

VDR-Sprecher Jörg Schwarzer teilt dazu mit: „Wir sind sehr froh, dass die Umsetzung gelungen ist und die meisten Schüler das Ticket mit dem Zusatznutzen der deutschlandweiten ÖPNV-Nutzung Anfang Mai erhalten können.“ Die dazugehörigen Verkehrsunternehmen stellen die Tickets für die Schülerinnen und Schüler aus, die bisher eine Fahrkarte vom Landkreis oder von einer Gemeinde für ihren Schulweg kostenlos erhalten haben. Dies geschieht digital mit Versand per E-Mail. Wer hierfür noch keine E-Mail-Adresse angeben konnte, könne dies in den Tagen nach dem 1. Mai weiterhin erledigen, um das Ticket zu erhalten. Die alten, bisher ausgegebenen Fahrkarten für Schüler gelten für die aufgedruckte Strecke bis 31. Juli weiter. Damit sei sichergestellt, dass jeder Schüler weiterhin den Bus in die Schule nutzen kann.

Alle Fahrgäste außerhalb des Schülerbereichs können das Deutschland-Ticket über die Internetseiten der Verkehrsunternehmen oder des VDR kaufen. Ein Erwerb im Bus ist laut VDR aufgrund des Abomodells nicht möglich. Die Fahrkarte ist bei allen Verkehrsunternehmen im Nahverkehr gültig, unabhängig davon, wo sie gekauft wurde. In Kürze soll auch das Jobticket angeboten werden. Dieses ist um fünf Prozent ermäßigt, wenn der Arbeitgeber mindestens 25 Prozent der Kosten trägt. (AZ)