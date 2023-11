Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Schon wieder verunglückt ein Kind auf der Straße

Wiederholt sind in den vergangenen Monaten Kinder in der Region um Donauwörth verunglückt.

Plus In Nordheim erfasst ein Auto einen Zehnjährigen. Unfälle mit Kindern haben sich in der Region gehäuft. Die Polizei appelliert an die Eltern.

Innerhalb weniger Tage ist es der zweite Verkehrsunfall in der Region, der einem das Blut in den Adern gefrieren lässt: In Nordheim hat am frühen Mittwochnachmittag der Polizei zufolge ein Kind die Straße überquert, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Fahrer eines Autos auf der Rainer Straße konnte weder ausweichen noch rechtzeitig bremsen. Der Pkw erfasste den Zehnjährigen frontal und schleuderte ihn auf den Asphalt. Die gute Nachricht: Der Schüler kam mit dem Leben davon. Er erlitt freilich Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Wenig erfreulich ist, dass sich haarsträubende Unfälle mit Kindern in den vergangenen Monaten auf den Straßen in der Donauwörther Gegend gehäuft haben.

Erst am vorigen Donnerstag war eine Fünfjährige auf der viel befahrenen Mertinger Straße in Asbach-Bäumenheim schwer verunglückt. Die Fünfjährige überquerte mit ihrem Fahrrad von der Anton-Jaumann-Straße her eine Stoppstelle, ohne anzuhalten. Der Fahrer eines Lastzugs konnte das Mädchen wegen Autos, die auf der Abbiegespur standen, nicht sehen. Das Kind, das keinen Helm trug, prallte gegen den Lkw und durchschlug mit dem Kopf die Kunststoffabdeckung an der Front, blieb in dieser stecken und wurde etwa 20 Meter bis zum Stillstand des Lasters mitgeschleift. Wie durch ein Wunder überstand das Mädchen den Horror-Unfall mit Verletzungen, die nicht lebensbedrohlich waren.

