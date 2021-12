Landkreis Donau-Ries

vor 1 Min.

Schulbauprojekte: Immer mehr Menschen aus der Region engagieren sich

Die Donauwörther Mondspritzer sammeln Spenden für den Bau der Schule in Indien.

Plus Der Landkreis Donau-Ries nimmt mit seinem 2017 gestarteten Projekt "1000 Schulen für unsere Welt" eine Vorbildfunktion ein. Nun kommen neue Bauvorhaben dazu.

Von Ilona Schmid

Die kleine Dorfgemeinschaft Damara Ampara tanzte ausgelassen, die Kinder hatten sich verkleidet - die grenzenlose Dankbarkeit war spürbar. Vor der neu gebauten Schule brannte ein Feuer, das böse Kräfte vertreiben sollte. Es sind Szenen einer Schuleröffnung in Sri Lanka, die Gunter Freissle vom Reisebüro Derpart beschreibt. "Das Gefühl im Herzen, den Menschen durch die Schule so eine Freude zu bereiten, ist fantastisch und nur schwer zu beschreiben", meint Freissle, "Ich wünsche jedem, so etwas einmal erleben zu dürfen." Auf Spendenfinanzierung hat das Donauwörther Reisebüro eines von insgesamt zehn neuen Projekten ins Leben gerufen und finanziert. Der Landkreis stellte die neuen Projekte und ihre Initiatoren nun vor.

