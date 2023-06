Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Die Schulbaustellen im Landkreis Donau-Ries laufen gut – und werden teurer

Es geht voran, aber nach Baustelle aussehen wird es hier, am Schulzentrum in Rain, noch für einige Zeit.

Plus Es geht voran am Schulzentrum in Rain und bei der Sanierung des Donauwörther Gymnasiums. Eine Küche kostet wesentlich mehr als geplant. Wo dennoch gespart wird.

Die beiden derzeit größten Schulbaustellen im Landkreis Donau-Ries laufen gut. Dies betonte der zuständige Fachbereichsleiter am Landratsamt, Joachim Aurnhammer, in der Sitzung des Kreisbauausschusses am Mittwoch, die sich einmal mehr um den Ersatzneubau des Schulzentrums in Rain sowie die Generalsanierung des Donauwörther Gymnasiums drehte. In Rain sei man sowohl zeit- als auch kostenmäßig im Plan. Die momentane Gesamtkostenschätzung liege bei 55,7 Millionen Euro brutto. Beim Gymnasium reichten die für den derzeit laufenden zweiten Bauabschnitt veranschlagten Mittel für dieses Jahr aus. An einer Stelle kann in Rain gespart werden.

Als nächster wichtiger Schritt in Rain steht die Ausschreibung einer neuen Küche für die Mensa an. Die anfangs dafür veranschlagten Ausgaben von 440.000 Euro sind allerdings längst überholt. Inzwischen liege der Betrag Aurnhammer zufolge bei 772.000 Euro. Davon seien rund 83.000 Euro an zusätzlichen Leistungen angefallen. Die übrigen Preisanhebungen beruhten auf teilweise extremen Steigerungen von mehr als 50 Prozent bei den Küchengeräten.

