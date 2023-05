Landkreis Donau-Ries

Schulden im Kreis Donau-Ries: "Derzeit geht es steil nach oben"

Plus Die Preise steigen seit über einem Jahr teils merklich. Das spüren die Schuldnerberater in Donauwörth und Nördlingen deutlich. Doch es gibt Auswege aus der Schuldenspirale.

Meist ist es zu spät, wenn die Schulden einem über den Kopf wachsen. Eigentlich. Völliges Chaos, Briefe werden nicht mehr geöffnet, aus Angst, aus Scham. Wenn dann gar nichts mehr geht, kommen Brigitte Ganzenmüller-Klug aus Nördlingen und Petra Schebesta aus Donauwörth zum Zug. Sie sind wie Rettungsinseln für jene, denen das Wasser bis zum Hals steht. Die aus dem Strudel der Überschuldung nicht mehr herauskommen. Den Schuldenberaterinnen des Landratsamtes geht die Arbeit seit drei Jahren nicht aus, im Gegenteil. Sie verzeichnen seit einiger Zeit verstärkt Zulauf.

Schuldnerberatung! Der Name ist heftig, und er ist für viele, die Hilfe bräuchten, eine Hürde. Aber er ist auch ehrlich, unverblümt und wohl auch wichtig für eine glasklare Bestandsaufnahme. "Viele Menschen scheuen sich davor, zu uns zu kommen, denn Schulden gelten als Sünde, als Makel - obwohl das wirtschaftliche Leben zu einem großen Teil auf Schulden Machen beruht", sagt die Nördlinger Sozialarbeiterin Ganzenmüller-Klug. Kredite - sie seien ja nichts anderes als Schulden - seien in Ordnung, solange sie bedient werden können. Doch Brüche kämen manchmal unvermittelt - und jene Zäsuren, die oft Hand in Hand gingen mit finanziellen Veränderungen würden oft zu spät wirklich realisiert. Dann seien die Betroffenen meist schon mittendrin im finanziellen Fiasko: Mietrückstände, Inkassoschreiben, jene nicht geöffneten Briefe, ...

