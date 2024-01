Landkreis Donau-Ries

26.01.2024

Seel verlässt Linke und unterstützt Wagenknecht

Plus Der Bäumenheimer Unternehmer tritt mit fast dem gesamten Vorstand aus der Linken aus. Was ihn zu diesem Schritt sowie zum Eintritt in das BSW bewogen hat.

Dreimal hat er sie schon in den Landkreis Donau-Ries geholt. "Keine Selbstverständlichkeit" sei das ob des stets vollen Terminkalenders von Sahra Wagenknecht, sagt Manfred Seel. Bis vor Kurzem war der Mineralöl-Unternehmer aus Bäumenheim noch Vorsitzender des Linken-Kreisverbandes. Jetzt hat er die Partei verlassen - zusammen mit fast dem gesamten Vorstand. Als einer der Ersten ist er nun Mitglied im Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) - der neuen Partei einer Frau, die Seel seit Jahren gut kennt.

Es habe sich angekündigt. Lange bevor Wagenknecht ihr BSW offiziell vorstellte. "Beim Wahlkampf der Linken zur bayerischen Landtagswahl waren wir schon irgendwie nicht mehr dabei", resümiert Manfred Seel, der auch Ratsmitglied in Bäumenheim ist. Es sei klar gewesen, "dass es anders kommen wird", dass etwas geplant sei innerhalb der Linken.

