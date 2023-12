Landkreis Donau-Ries

"Selbst Weihnachtsgeschichten brauchen Bösewichte"

Plus Wer an Weihnachtsgeschichten denkt, denkt an strahlende Helden. Unser Weihnachtsexperte Gregor von Kursell hat sich in diesem Jahr mit der anderen Seite beschäftigt.

In diesem Advent wird es unheimlich. Unser Weihnachtsexperte Gregor von Kursell hat sich auf die Suche nach Schurken gemacht. Gefunden hat er sie in bekannten und weniger bekannten Weihnachtsfilmen. Da gibt es ganz schlimme und weniger bedrohliche Bösewichte: Wir treffen auf skrupellose Verbrecher und boshafte Nachbarn, irre Weihnachtshasser und enttäuschte Weihnachtsfreunde. Wir bekommen es mit bösen Schwiegermüttern und heimliche Intriganten zu tun und werden sogar von blutrünstigen Kobolden und furchterregenden Höllendämonen verfolgt. Manche Antihelden werden im Laufe der Geschichte geläutert, andere bleiben verstockt, wieder andere verkörpern das Böse und haben nicht die Möglichkeit, auf die andere Seite zu wechseln. Die DZ sprach mit dem Autor über sein neues Projekt.

Herr von Kursell, dieses Jahr präsentieren Sie in Ihrem Kalender Schurken aus Weihnachtsfilmen – fasziniert Sie das Böse?



Gregor von Kursell: Nein, nicht besonders. Aber Geschichten, selbst Weihnachtsgeschichten, brauchen Bösewichte. Die Antihelden bringen die Spannung in die Story. Die Guten müssen ihnen Widerstand leisten, sich auf diese Weise bewähren, das Böse überwinden. Das ist schon in der Bibel so.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

