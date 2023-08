Sicher schwimmen: So kann den Kindern nichts passieren

Beim Schwimmen sind gerade Kinder besonders gefährdet. Die AOK Donau-Ries erklärt, wo die Risiken liegen und was Eltern tun können, um diese zu vermeiden.

Im Wasser planschen und schwimmen – für Kinder gibt es oft nichts Schöneres, als im nassen Element zu toben. Die meisten Unfälle beim Baden geschehen jedoch, weil Kinder kaum oder gar nicht schwimmen können: Ertrinken ist die zweithäufigste Art tödlich verlaufender Unfälle im Kindesalter, wie es in einer Pressemitteilung der AOK Donau-Ries heißt. „Egal ob im Freibad, am Badesee oder am Meer – Eltern müssen ihre Kinder beim Baden beaufsichtigen, auch wenn das Gewässer von Rettungsschwimmerinnen und -schwimmern überwacht wird“, sagt Michael Meyer, Direktor der AOK Donau-Ries.

Besonders kleine Kinder sollten die Erwachsenen nie alleine lassen, da sie selbst beim Planschen am Ufer geräuschlos in Not geraten können. Denn sie sind oft nicht in der Lage, sich wieder aufzurichten, wenn sie mit dem Kopf unter Wasser kommen. Auch Schwimmflügel oder andere Hilfsmittel bieten keine ausreichende Sicherheit, genauso wenig wie aufblasbare Gummitiere, Reifen oder Luftmatratzen. Damit können Kinder schnell in tiefes Wasser treiben. Kippen sie um, schaffen sie es oft nicht, sich wieder auf die Schwimmhilfen zu ziehen. „Die Sicherheit können Eltern wesentlich erhöhen, wenn sie dafür sorgen, dass ihr Nachwuchs frühzeitig schwimmen lernt“, betont Meyer. Das sei bereits ab einem Alter von etwa vier Jahren möglich.

"Sichere Schwimmer" ist eine Aktion von DLRG, AOK und Gesundheitsministerium

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) bietet gemeinsam mit der AOK und dem bayerischen Gesundheitsministerium die Aktion „Sichere Schwimmer“ für bayerische Grundschulen an. „Speziell ausgebildete DLRG-Schwimmtrainerinnen und -trainer unterstützen die Lehrkräfte im Schwimmunterricht“, erklärt Michael Meyer. Die Mädchen und Buben könnten das Schwimmen durch die individuelle Betreuung schneller und nachhaltiger erlernen. Ziel ist, dass die Grundschüler am Ende des Schuljahres das Jugendschwimmabzeichen in Bronze ablegen. Seit Beginn des Projektes im Jahr 2013 haben bereits mehr als 23.000 bayerische Schülerinnen und Schüler von diesem besonderen Schwimmunterricht profitiert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch