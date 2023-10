Sicher unterwegs: So machen Sie Ihr Fahrrad winterfest

Der ADFC Donau-Ries gibt Tipps, wie Radfahrer auch bei frostigen Temperaturen gut und sicher ankommen. Vier Elemente sind dabei besonders wichtig.

Die Blätter färben sich bunt und die Temperaturen fallen langsam, aber stetig: Der Winter steht vor der Tür. Dabei gibt es für Radler einiges zu beachten. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Donau-Ries gibt Tipps, um das Rad winterfest zu machen. „Für ein verkehrssicheres Rad muss man im Wesentlichen vier Hauptthemen beachten“, erklärt Steffen Reddel, Vorsitzender des ADFC Donau-Ries, in einer Pressemitteilung. Das seien Kette, Reifen, Licht und Bremsen.

Schmutz, Matsch und Streusalz setzen gerade der Kette zu. Damit sie nicht reißt, empfiehlt Reddel, sie regelmäßig zu säubern und mit einem wasserabweisenden Kettenöl zu behandeln. Diese Öle bleiben auch bei Regen und Schnee an der Kette und frieren bei Minusgraden nicht ein. Bei den Reifen gelte es, regelmäßig den Luftdruck zu prüfen und die an der Reifenseite aufgedruckten Werte eingzuhalten. In der Kälte ist es ratsam, den Luftdruck etwas geringer zu halten, weil dadurch auf Schnee und Matsch eine bessere Auflage entsteht. Wichtig ist es, den empfohlenen Luftdruck nicht zu unterschreiten.

ADFC Donau-Ries betont: Akkus von E-Bikes müssen richtig gelagert werden

Das Licht sollte so eingestellt sein, dass man die bestmögliche Sicht hat, ohne dass man jemanden blendet. Wenn das Rad Fernlicht hat, gilt hier wie beim Auto, dass man bei Gegenverkehr abblenden muss. Anders als früher sind auch batteriebetriebene Scheinwerfer und Rücklichter erlaubt. Sie müssen so befestigt werden, dass sie während der Fahrt nicht verrutschen. Vorgeschrieben sind darüber hinaus: ein großer, weißer Frontreflektor vorn, ein großer, roter Reflektor hinten, an den Pedalen nach vorn und hinten wirkende gelbe Reflektoren und an den Rädern wahlweise umlaufende Reflexstreifen, zwei gelbe Speichenreflektoren an jedem Rad oder reflektierende Speichenclips an jeder Speiche. Wichtig ist, dass die Beleuchtungselemente vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zugelassen sind. Sie erkennt man am Prüfzeichen. Unbedingt müsse man außerdem darauf achten, dass die Bremsbeläge noch ausreichend seien. „Spätestens wenn sich der Bremshebel bis an den Griff heranziehen lässt, muss man handeln.“

Bei Elektro-Fahrrädern, sogenannten Pedelecs, gelten im Wesentlichen die gleichen vier Punkte. Hier wird die Beleuchtung vom Akku angetrieben. Selbst wenn dieser so geleert ist, dass der Motor abschaltet, reicht die restliche Energiemenge noch für mehrere Stunden Beleuchtung. Bei diesem Radtyp muss man auf die richtige Behandlung des Akkus achten: „Dabei ist es wichtig zu wissen, welcher Akku-Typ eingebaut ist,“ erklärt Reddel. So seien bei einigen Akkus Teilladungen schädlich, bei anderen sinnvoll. Defekte Akkus dürfen nicht mehr benutzt, nicht mit der Post verschickt und auf keinen Fall geöffnet werden. „Entsorgen Sie Akkus nicht im Hausmüll“, warnt Reddel. „Bringen Sie sie zu einem Fachhändler oder fragen Sie die Abfallberatung des Abfallwirtschaftsverbands Nordschwaben.“ Nicht nur starke Hitze, sondern auch Kälte kann die Leistung des Akkus verringern. Im Winter sollte der Akku stets im Warmen aufbewahrt und erst direkt vor der Fahrt eingebaut werden. Wer sein Elektrofahrrad längere Zeit nicht nutzt, sollte den Akku bei etwa 60 Prozent seiner Kapazität kühl, aber nicht kalt, etwa bei 10 bis 15 Grad, lagern, dabei alle drei Monate den Ladezustand kontrollieren.

Besonders jetzt sollen Verkehrsteilnehmer verstärkt auf Kinder achten

„Herbst und Winter stellen nicht nur Radfahrer vor schwierige Situationen,“ erklärt Reddel und appelliert: „In dieser Zeit ist es noch wichtiger als sonst, umsichtig zu fahren und verstärkt auf die anderen Verkehrsteilnehmer zu achten.“ Besonders wichtig sei es, noch stärker als sonst auf Kinder zu achten, die bei den schwierigen Verhältnissen ganz extrem gefordert seien. (AZ)