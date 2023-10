Landkreis Donau-Ries

vor 16 Min.

Sie haben viele Wähler im Donau-Ries überzeugt – und gehen trotzdem leer aus

Plus Albert Riedelsheimer und Michael Bosse sind in verschiedenen Parteien – und trotzdem teilen der Grüne und der Freie Wähler ein Schicksal. Was sie gelernt haben.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Eine Woche ist sie nun her, die Bayern- und auch die Bezirkstagswahl. Bei Albert Riedelsheimer sitzt die Enttäuschung zwar noch merklich tief, aber der Grünen-Politiker aus Riedlingen trägt es mit Fassung, dass er seinen Platz im Bezirkstag räumen muss. Trotzdem: Die Wahlergebnisse von Kommunalpolitikern wie Riedelsheimer und Michael Bosse (FW) sorgen dieser Tage für reichlich Debatten. Wie kann es sein, dass Kandidaten lokal teils enorm hohe Ergebnisse eingefahren haben – aber insgesamt gescheitert sind, was einen sicheren Sitz angeht? Und: Warum haben es dagegen des Öfteren Politiker geschafft, fortan Vertreter der Region zu sein, die gar nicht von hier kommen? Die Antwort, so viel sei verraten, ist keine einfache.

Albert Riedelsheimer bringt seine Wahlanalyse auf einen entscheidenden Punkt: "Es ist heuer um Stimmung gegangen." Noch nie sei ein Wahlkampf "mit so viel Härte und Aggression" in den Worten geführt worden, sagt der erfahrene Kommunalpolitiker, der seit Jahren für die Grünen im Donauwörther Stadtrat sowie im Kreistag sitzt und zuletzt auch ein Mandat im Bezirkstag innehatte. Dieses hat er verloren. Kurz gesagt lässt sich das, was im manchmal nur wenig beachteten sogenannten "schwäbischen Sozialparlament" geschehen ist, so beschreiben: Was die Grünen verloren haben an Sitzen, gewann die AfD nun dazu. Für Riedelsheimer ist das doppelt hart.

