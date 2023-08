Landkreis Donau-Ries

vor 59 Min.

Sie jagen in der Mertinger Höll, damit der Brachvogel überlebt

Plus Jagd und Naturschutz schließen einander nicht aus, sondern gehen Hand in Hand beim Kampf um bedrohte Arten. Experten erzählen, warum das so ist.

Von Helen Geyer

Ein unaufmerksamer Spaziergänger könnte es fast übersehen: ein großes graues Betonrohr, das zwischen Büschen und Gras optisch mit der Hecke verschmilzt. Noch weniger können sie vermutlich erahnen, worum es sich dabei handelt. Es ist eine Lebendfalle, wie sie von Jägerinnen und Jägern eingesetzt wird. Sie begrenzen etwa den Fuchsbestand im Landkreis – und schützen gleichzeitig den seltenen Brachvogel.

Es ist ein Sommerabend im südlichen Landkreis, langsam fängt es an zu dämmern. Rentner Anton Burnhauser, Michael Oblinger, Gebietsbetreuer im östlichen Donauried beim Bund Naturschutz, und der Jäger Klaus Weigand stehen zusammen neben einer solchen Lebendfalle. Weigand zieht einen Zettel aus seiner Jackentasche und erklärt, warum er mit dieser Art von Fallen arbeitet. "Wenn ich das Tier lebend fange, kann ich das Ergebnis noch korrigieren." Soll heißen: Wenn sich das "falsche" Tier in der Betonröhre verirrt, kann er es wieder unbeschadet freilassen.

