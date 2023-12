Silvester im Kreis Donau-Ries: So böllert man sicher und legal

Der Jahreswechsel steht kurz bevor und überall kaufen die Menschen fleißig Raketen, Böller und Wunderkerzen ein. Doch was ist denn nun eigentlich an Silvester erlaubt?

Drei Tage hat man in Deutschland Zeit, um sich mit Raketen und Böllern auf den Silvesterabend vorzubereiten, so lange dürfen die Knallkörper nämlich verkauft werden. Für das Jahr 2023, in dem der Jahreswechsel auf einen Sonntag fällt, bedeutet das, dass seit Donnerstag, 28. Dezember, allerlei Silvestergeschosse über die Verkaufstresen gehen. Doch worauf muss man gleich noch einmal achten, bevor man diese Raketen zündet?

Johannes Roth von der Donauwörther Polizei verweist hier zunächst auf den Zeitraum, in dem die Raketen abgeschossen werden dürfen: von 31. Dezember bis 1. Januar jeweils 24 Stunden lang. "Vorher ist das nicht erlaubt und kann Anzeigen und Geldbußen nach sich ziehen", betont Roth. Verboten ist das Böllern außerdem in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern und Altenheimen. Während in der Nördlinger Innenstadt zum Schutz der Fachwerkhäuser ebenfalls ein generelles Böllerverbot bestehe, gelte das in der Donauwörther Reichsstraße nicht, wie Roth erklärt. Doch auch dort müsse ausreichender Sicherheitsabstand zur Kirche eingehalten werden.

Silvester im Kreis Donau-Ries: Kein Böllerverbot in der Reichsstraße

Vorsicht sei zudem auch beim Abbrennen von Raketen geboten. "Man sollte die Rakete in eine Flasche stecken, die nicht umfallen kann. Auf keinen Fall sollte man sie beim Zünden in der Hand halten", warnt Roth. Auch ausreichend großer Abstand zu Menschen und Tieren sei wichtig. Gehe die Rakete nicht sofort hoch, solle man nicht sofort wieder darauf zugehen: "Es kann immer sein, dass sie sich im Nachgang noch entzündet."

Nicht zuletzt sollten die Raketen nicht im Ausland oder auf illegalen Internetseiten erworben werden. Diese seien nicht von gesicherter Qualität. Zertifizierte Böller erkennt man an der entsprechenden Kennzeichnung: "Das kann entweder eine CE-Nummer oder die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) sein", so Roth. Diese beginne im Fall von Feuerwerkskörpern mit 0598. Ebenfalls auf der Verpackung vermerkt ist die Altersbeschränkung, an die man sich auch halten solle: Raketen und Böller der Kategorie F1 gelten als Kleinstfeuerwerk und können auch von Kindern ab zwölf Jahren verwendet werden. Anders sieht es bei der Kategorie F2 aus: Diese Raketen dürfen nur von Personen über 18 abgeschossen werden.

Tierschutzbund bittet um Verzicht auf Silvesterraketen

Doch auch an die Sicherheit von Tieren sollte an Silvester gedacht werden, wie der Bayerische Landesverband der Deutschen Tierschützer mit einer Pressemitteilung in Erinnerung ruft. Wildtiere bräuchten gerade im Winter Ruhe: "Lärm und Stress kosten sie viel lebenswichtige Energie", heißt es in der Mitteilung. „Wir möchten niemandem das Feiern verbieten, bitten jedoch, auf das Zünden von Feuerwerkskörpern zu verzichten. Es hilft unseren Tieren, unbeschadet und stressfrei ins neue Jahr zu kommen." Haustierhaltern rät der Verband dazu, den Tieren einen ruhigen und sicheren Rückzugsort zu schaffen. Auch die Nähe ihrer Menschen gebe Sicherheit. Freigängerkatzen sollten in der Silvesternacht im Haus bleiben.