Landkreis Donau-Ries

vor 35 Min.

Sind die Schulen im Landkreis bereit für das neue Jahr?

Plus Lehrermangel, Digitalisierung – viele Themen beschäftigen die Schulen, besonders kurz vor Beginn des neuen Jahres. Wie es um die Schulen im Landkreis steht.

Von Helen Geyer Artikel anhören Shape

Am Dienstag geht es los: Tausende Kinder treten ihren Weg in die Schulen im Landkreis Donau-Ries an. Manche zum ersten Mal, andere sind bereits alte Hasen und kennen den Schulweg mit dem Bus oder zu Fuß in- und auswendig. Kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahrs lohnt sich ein Blick in die Schulen mit der Frage: Wie sieht es aus?

Die Unterschiede zwischen den Gymnasien, Real-, Mittel- und Grundschulen sind enorm. Während sich die Schulleitungen am Gymnasium Donauwörth sowie den Realschulen Rain und Wemding darüber freuen können, dass alle Stellen mit "vollwertigen Lehrkräften" versorgt sind und weder Quereinsteiger noch mobile Reserve benötigen, sieht es bei den anderen beiden Schulformen anders aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen