So groß ist aktuell die Waldbrandgefahr im Donau-Ries-Kreis

Die Wälder im Donau-Ries-Kreis sind durch Brände gefährdet. Eine Försterin und ein Jäger erklären, woran das liegt und was sie sich von Spaziergängern wünschen.

Seit ein paar Wochen ist es sonnig und warm. Was vielen Menschen gefällt, birgt für die hiesige Flora und Fauna neue Gefahren. Durch die Hitze trocknet der Waldboden schnell aus. Wenn dann noch eine Feuerquelle entsteht, kann plötzlich ein ganzes Waldgebiet in Flammen stehen. Um diese Brände schnell zu entdecken, hat die Regierung von Schwaben laut einer Pressemitteilung eine Luftbeobachtung angeordnet. Wie hoch ist das Risiko für Waldbrände?

Laut dem Waldbrandgefahrenindex ist das Risiko für Waldbrände im Donau-Ries-Kreis aktuell im mittleren Bereich. Eva-Maria Birkholz ist Bereichsleiterin Forsten im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen. Sie erklärt: "Der Niederschlag hat den Boden durchfeuchtet. Der Waldbrand entsteht aber in dem, was auf dem Boden aufliegt." Dieses Material trockne schnell aus, gerade bei der aktuellen Witterung, wie dem scharfen Ostwind. Ein Beispiel dafür seien die gemähten Bankette neben Straßen. "Die sind eher gelb als grün", sagt Birkholz. Das liege an der Sonneneinstrahlung und dem anhaltenden Wind.

Mittleres Risiko für Waldbrände im Donau-Ries-Kreis

Die Brandgefahr ist abhängig von den Waldbeständen. Ist es eher ein Laubwald, so gibt es tendenziell mehr grüne Bodenvegetation. Damit ist das Risiko für Brände geringer. Sind es aber mehr Nadelbäume, so ist das Bodenmaterial auch eher trocken und kann schneller Feuer fangen. "Wir haben viele gemischte Wälder hier", sagt die Bereichsleiterin Forsten.

Deswegen sei das Risiko im Landkreis eher mittel einzuschätzen. Im Vergleich dazu sei es besonders in Norddeutschland, wie Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, problematisch, da der Bestand an Nadelbäumen dort höher sei.

Die Regierung von Schwaben ordnet am Wochenende eine Luftbeobachtung wegen Waldbrandgefahr an. Foto: René Lauer (Archivbild)

Für Waldbewohner sei die anhaltende Trockenheit grundsätzlich kein Problem. Robert Oberfrank, Vorsitzender des Kreisjagdverbandes Donauwörth sagt: "Die Tiere nehmen viel Flüssigkeit über ihre Nahrung auf." Schwieriger werde es aber bei Boden- und Wiesenbrütern. "Die sind auf feuchte Böden angewiesen." Kommt es zu einem Waldbrand, sind alle Tiere gleichermaßen betroffen. Ein Feuer kann besonders für den Nachwuchs problematisch werden, weil sie nicht rechtzeitig flüchten. "Manchmal fehlt ihnen noch der Instinkt, der sie zur Flucht antreibt. Oder sie wissen nicht, was sie machen müssen", sagt Oberfrank.

Waldbrände entstehen hauptsächlich durch Menschen

Um erst gar keinen Brand entstehen zu lassen, gibt es ein gesetzlich geregeltes Rauchverbot in Wäldern von März bis Oktober. Außerdem sollte im Wald sowie in 100 Metern Umkreis zum Wald kein Feuer entfacht werden. "Die Waldbrände entstehen in der Regel durch fahrlässiges Verhalten von Menschen", sagt Birkholz.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Dazu zählt beispielsweise auch, das Feuer unbeaufsichtigt zu lassen. Ein Windstoß reiche, um damit einen Brand zu entfachen. "Jeder im Wald sollte besondere Vorsicht walten lassen", wünscht sich die Bereichsleiterin Forsten. Dem stimmt Oberfrank zu: "Passantinnen und Passanten sollten generell umsichtig mit dem Wald umgehen."

Dass unsere Wälder gefährdet sind, ist nicht neu. Laut Birkholz trete jedes Jahr im Juli und August die Waldbrandgefahr auf, also dann, wenn die Sonne besonders stark ist und wenig Regen fällt. Unter anderem deshalb, aber nicht nur, arbeite sie daran, die Wälder widerstandsfähiger zu gestalten. "Mit dem sogenannten 'Waldumbau' schaffen wir eine Strukturvielfalt", sagt sie. Das passe die Wälder besser an den Klimawandel an. Auch für Oberfrank sei eine erhöhte Waldbrandgefahr im Sommer nichts Neues. Er könne sich aber an keinen großen Brand im Landkreis erinnern. "Das will ich auch gar nicht", sagt er.