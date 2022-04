Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

So abhängig ist der Landkreis Donau-Ries von Öl und Gas

Plus Deutschland will sich vom Gas aus Russland verabschieden. Auch im Donau-Ries-Kreis ist die Abhängigkeit hoch. Ein Überblick über die Energielage im Landkreis.

Von Barbara Wild

Weg von russischem Erdgas - angesichts der Bilder von Leid und Zerstörung in der Ukraine ist dieses Ziel präsenter denn je. Im Landkreis Donau-Ries ist es nicht neu, sich von fossilen Energieträgern lösen zu wollen. Die Klimakrise im Blick, sind die Vorsätze seit Jahren ambitioniert: Bis 2030 soll der Bedarf an Energie für Strom und Wärme in der Region zu 60 Prozent aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Beim Strom ist der Kreis schon auf der Zielgeraden, doch beim Wärmebedarf ist noch eine große Strecke zu bewältigen. Ein Überblick.

