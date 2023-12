So fällt die Bilanz nach dem Schneechaos im Kreis Donau-Ries aus

Nach den heftigen Schneefällen kehrt im Kreis Donau-Ries nur langsam Normalität ein. Was Autofahrer und Bahn-Pendler nun wissen müssen.

Minusgrade, teilweise im zweistelligen Bereich, und viel Schnee haben das vergangene Wochenende in Nordschwaben bestimmt. Und während viele sich über die passende Kulisse zum Start der Adventszeit freuten, machte es das winterliche Wetter auch kaum möglich, von A nach B zu kommen. Es gab zahlreiche Unfälle auf den verschneiten Straßen des Landkreises, Zugverbindungen wurden eingestellt. Wie ist die Lage aktuell? Und wie steht es mit weißer Weihnacht?

Winfried Karg ist Pressesprecher von Go-Ahead. "Wir können seit heute Früh wieder fahren", sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion am Montag. Für die Strecke zwischen Augsburg und Donauwörth bedeute das allerdings weiterhin, dass wegen der Baustelle in Meitingen nur ein Zug pro Stunde fahren dürfe. Nachts sei die Strecke ebenfalls weiter gesperrt. Insgesamt fahre Go-Ahead aktuell mit verminderter Kapazität, weil über das Wochenende Züge eingeschneit und Oberleitungen abgestürzt seien. "Stück für Stück setzen wir unsere Flotte wieder in Gang", sagt er. Für die Instandsetzung der Gleise sei als Besitzerin die Deutsche Bahn zuständig.

14 Bilder Der Winter hat begonnen: Das sind die Schnee-Bilder unserer Leser Foto: Anton Roger

Wintereinbruch im Kreis Donau-Ries: Die Züge fahren wieder

Diese verkündet am Montag in einer Pressemitteilung, dass der Bahnverkehr "im Süden Bayerns weiterhin stark beeinträchtigt" sei. So seien zahlreiche Bäume unter der extremen Schneelast auf Gleise und Oberleitungen gestürzt. Weite Bereiche rund um den Münchner Hauptbahnhof, von dem auch Züge über Augsburg nach Donauwörth kommen, seien nur stark eingeschränkt befahrbar. "Die DB bittet weiterhin Reisende, nicht dringend notwendige Reisen auf den Zeitraum ab dem 6. Dezember zu verschieben."

Auch für Spaziergänger ist Vorsicht geboten. Nicht nur auf den teilweise nicht geräumten Gehwegen, auf denen sich der festgetretene Schnee in Eisplatten verwandelt hat und die nur mehr mit ausgestreutem Kies begehbar sind, sondern vor allem auch im Wald. Das bestätigt auch Klaus Wannenwetsch, Stadtförster von Wemding. Mehrere Bäume seien gebrochen, bei Laubbäumen handle es sich dabei eher um abgebrochene Äste, während Nadelbäume tendenziell komplett umstürzen würden. Mehrere Forstwege seien im Wemdinger Waldgebiet dadurch im Moment nicht befahrbar. "Ich rate Spaziergängern dazu, den Wald aktuell eher zu meiden."

Vorerst keine Glätte: Straßen waren am Montag wieder gut befahrbar

Bessere Nachrichten gibt es auf den Straßen: Diese seien am Montag wieder gut befahrbar gewesen, wie Stephan Roßmanith von der Donauwörther Polizei sagt. Die Straßen seien gut geräumt und gesalzen, glatt würde es erst werden, wenn Flüssigkeit gefriere, etwa bei Tauwetter. Erhöhte Aufmerksamkeit sei jedoch in Bezug auf Wildtiere geboten. Aktuell befinde man sich bei der Anzahl der Wildunfälle im Landkreis Donau-Ries exakt auf dem gleichen Niveau wie vor zwei Jahren - dem Rekordjahr, in dem es insgesamt 1212-mal schepperte.

Und wie geht es nun weiter? "Das ist schwierig zu sagen", sagt Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst. Aktuell stehe ein Tief mit milderer Luft aus dem Westen vor der Tür, doch Kaltluft sei schwer und es dauere, bis diese komplett weg sei. Insbesondere in der Nacht von Montag auf Dienstag sei entlang der Donau mit gefrierendem Regen und dadurch mit Glätte auf den Straßen zu rechnen. Einem Hoch am Donnerstag folge ein weiteres Tief, das erneut zu Glatteis führen könne. "Was zur Monatsmitte passiert, steht noch in den Sternen, da gibt es einen Kampf der Luftmassen zwischen milder Luft vom Atlantik und einem Kältehoch über Skandinavien und Russland." Dafür, dass die gefallenen Schneemassen wegtauen, reiche es voraussichtlich erst einmal nicht, denn dazu müsse es mehrere Tage am Stück mild sein - auch nachts, um zu verhindern, dass sich ein Eispanzer auf den angetauten Schnee lege und diesen noch hartnäckiger mache. "Allerdings hätten wir auch eine extreme Hochwasserlage, wenn alles auf einmal wegtauen würde", so der Wetterexperte.

Weiße Weihnachten wären im Kreis Donau-Ries zumindest möglich

Gibt das wenigstens die Chance auf weiße Weihnachten? Das könne man noch nicht wirklich sagen. Aktuell sehe es allerdings so aus, als würden die Temperaturen zwischen dem 9. und 13. Dezember über den Durchschnitt steigen, während es danach wieder "leicht zu kalt" werde. "Im Vergleich zu Jahren mit weniger Schnee ist zumindest die Wahrscheinlichkeit etwas höher, dass es an Weihnachten schneit."