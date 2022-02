So geht das Gesundheitsamt im Kreis Donau-Ries bei Corona-Infektionen vor

Angesichts der immer weiter steigenden Fallzahlen im Donau-Ries-Kreis ist die Behörde im Verzug. Was Betroffene deshalb zu beachten haben.

Die immer weiter steigende Zahl der Corona-Infektionen bringt das Landratsamt Donau-Ries endgültig an seine Grenzen. Trotz bereits mehrfach aufgestockter Kapazitäten im Gesundheitsamt, so teilt die Behörde mit, sei eine zeitnahe Bearbeitung aller bestätigten Fälle und insbesondere eine vollständige Kontaktpersonennachverfolgung nicht mehr möglich. Die Menge an täglichen Neuinfektionen habe "ein Niveau erreicht, dem auch mit weiteren personellen Verstärkungen nicht mehr sinnvoll begegnet werden könnte".

Donau-Ries: Gesundheitsamt bearbeitet vorrangig bestimmte Corona-Fälle

Aus diesem Grund müsse bei der Fallbearbeitung weiterhin konsequent eine Priorisierung vorgenommen werden. Das bedeute insbesondere, dass das Fall- und Kontaktpersonen-Management auf Haushaltsangehörige bestätigter Infektionsfälle (sogenannte „Indexfälle“) und Einrichtungen mit besonders gefährdeten Personen (zum Beispiel Krankenhäuser und Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter oder pflegebedürftiger Menschen) konzentriert wird. Auch Corona-Ausbrüche in Kindertageseinrichtungen und Schulen würden noch vorrangig bearbeitet. Eine Kontaktpersonenermittlung finde im Bereich von Schulen und Kitas jedoch nicht mehr statt.

Infizierte sollen ihre engen Kontaktpersonen auch selbst informieren

Eine zeitnahe Kontaktaufnahme mit allen bestätigt positiv getesteten Personen könne das Gesundheitsamt daher aktuell nicht mehr gewährleisten, heißt es in einer Pressemitteilung. Alle Personen, die ein positives Ergebnis eines Nukleinsäuretests (insbesondere PCR- oder PoC-PCR-Test) oder eines professionell durchgeführten Antigentests (durch Apotheken oder anerkannte Teststellen) mitgeteilt bekommen, sollen ihre engen Kontaktpersonen immer auch selbst informieren. Wer als enge Kontaktperson gilt und welche Ausnahmen (zum Beispiel aufgrund einer Auffrischungsimpfung) es gibt, kann auf der Internetseite des Landratsamts nachgelesen werden (www.donau-ries.de/kontaktperson). Personen, die von der Quarantänepflicht ausgenommen sind, werden vom Gesundheitsamt nicht mehr bearbeitet. Um die Bearbeitung der Fälle zu beschleunigen, bittet das Amt die Betroffenen, bereits bei den Teststellen korrekte E-Mail-Adressen anzugeben.

Was vielen Betroffenen oftmals nicht bewusst sei: Die Pflicht zur Isolation nach Erhalt des positiven Ergebnisses eines Nukleinsäuretests oder eines professionell durchgeführten Antigentests gilt unmittelbar ab dem Zeitpunkt der Mitteilung des Testergebnisses. Eine Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt und eine förmliche Anordnung, also der Erhalt einer Bescheinigung, sei hierfür grundsätzlich nicht erforderlich. Lediglich bei einem positiven Selbsttest, der nicht durch eine Fachperson oder eine vergleichbar geschulte Person überwacht wurde, gelte noch keine automatische Absonderungspflicht.

Bescheinigungen: Arbeitgeber sollen sich "kulant verhalten"

Die entsprechenden Bescheinigungen durch das Gesundheitsamt, dass man sich als infizierte Person in Isolation begeben muss, haben laut Landratsamt damit im Wesentlichen "nur informatorischen Charakter beziehungsweise dienen als Nachweis für Arbeitgeber oder als Ersatz für den positiven PCR-Befund im Rahmen der Ausstellung von Genesenenzertifikaten". Das Gesundheitsamt sei bemüht, diese Bescheinigungen in allen bekannt gewordenen Fällen nach und nach abzuarbeiten und nachzureichen. Aufgrund der beschriebenen Umstände sei dies aber nicht mehr in allen Fällen noch während der Dauer der jeweiligen Isolation möglich. Die Behörde bittet deshalb die Arbeitgeber, "sich hier kulant zu verhalten und ihren Beschäftigen die Möglichkeit zu geben, diese Bescheinigungen auch nachreichen zu können".

Für die Einzelheiten, insbesondere zum richtigen Verhalten bei einem positiven Selbst-, Schnell- oder PCR-Test, die jeweilige Dauer der Isolation sowie die jeweiligen Freitestungsmöglichkeiten verweist die Behörde auf ihr Informationsangebot im Internet. (AZ)