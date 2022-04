So hilft der Landkreis Donau-Ries in Burkina Faso beim Kampf gegen Corona

Mithilfe des Landkreises startete eine Gemeinde in Burkina Faso im Oktober eine Präventionskampagne, um die lokale Bevölkerung vor einer Infektion zu schützen.

Der Landkreis Donau-Ries ist nicht nur vor Ort aktiv bei der Bekämpfung gegen das Coronavirus, sondern hat auch in der befreundeten Gemeinde Gaoua in Burkina Faso ein Projekt initiiert. Dort wurde im Oktober 2021 eine Präventionskampagne gestartet, um die lokale Bevölkerung vor einer Ansteckung mit Covid-19 zu schützen. Nun wurden die letzten Maßnahmen umgesetzt.

Um das im Südosten Burkina Fasos gelegene Gaoua in seinen Bemühungen zur Eindämmung der Pandemie zu unterstützen, beantragte der Landkreis Anfang des vergangenen Jahres 30.000 Euro Fördermittel aus dem Programm "Kommunales Corona-Solidarpaket" der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt. Die Gemeinde setzte mit den Geldern innerhalb von vier Monaten eine Vielzahl an Aktivitäten zur Aufklärung und dem Schutz der Bevölkerung um, wie es nun in einer Pressemitteilung des Landratsamts heißt. "Durch das Förderprogramm hatten wir die Möglichkeit, den Menschen in Gaoua bei ihren Anstrengungen zur Pandemiebekämpfung unter die Arme zu greifen und konnten so in diesen schwierigen Zeiten unsere Verbundenheit zeigen", hebt Carina Rösch, Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik, hervor.

In Burkina Faso werden 200 Gesundheitsanimateure ausgebildet

Nach der Auftaktveranstaltung im Oktober in Gaoua, bei der das Projekt lokalen Vertretern aus Politik und Zivilgesellschaft vorgestellt wurde, begann die Ausbildung von 200 Gesundheitsanimateurinnen und -animateuren. Diese wurden von Vertretern einer lokalen Gesundheitsorganisation in Workshops zu Themen wie Wege der Ansteckung, Schutzmaßnahmen, Impfung und Bekämpfung der Krankheit geschult. Anschließend gaben sie ihr erworbenes Wissen während einer Kampagnenwoche in Gaoua sowie bei speziellen Informationsveranstaltungen in den zum Gemeindegebiet zählenden 56 Dörfern weiter.

Laut Angaben der Gemeindeverwaltung wurden bei diesen Veranstaltungen 26.000 Personen erreicht, dies entspricht knapp 50 Prozent der Einwohner. Neben der Aufklärungskampagne bestand der zweite wichtige Aspekt des Projekts in der Verbesserung des Zugangs zu Hygieneeinrichtungen an öffentlichen Plätzen und Gebäuden.

100 neue Handwascheinrichtungen in der afrikanischen Gemeinde

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Seife, Handdesinfektionsmittel und Mund-Nasen-Schutz für die Mitarbeiter der Verwaltung eingekauft sowie 100 Handwascheinrichtungen beschafft. Letztere wurden bei einer feierlichen Abschlussveranstaltung im Januar an die Dorfvorsteher übergeben und tragen auch nach dem offiziellen Projektende zu einer Verbesserung der hygienischen Situation in öffentlichen Einrichtungen bei.

Die Durchführung des Projekts sei geprägt gewesen von einem stetigen Austausch zwischen Gaoua und dem Donau-Ries-Kreis. Damit erfolgte sie ganz im Sinne der neuen Nachhaltigkeitsstrategie, die in einem umfassenden Beteiligungsprozess unter Federführung der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit im vergangenen Jahr erarbeitet und vom Kreistag Dezember 2021 nahezu einstimmig beschlossen worden war.

Landrat Rößle: "Die Zukunft auch weltweit gerecht gestalten"

Diese sieht im Handlungsfeld "Globale Verantwortung" die Vertiefung der Beziehungen mit internationalen Partnern auf verschiedenen Ebenen vor. Landrat Stefan Rößle erklärt: "Unser Ziel ist es, die Zukunft im Landkreis, aber auch weltweit langfristig gerecht zu gestalten. Das kommunale Corona-Solidarpaket des Bundes bot uns während der Pandemie ein passendes Instrument, mit dem wir vor Ort in Burkina Faso die Situation verbessern und gleichzeitig unsere Freundschaft mit der Gemeinde stärken konnten." (AZ)