So könnte der Donau-Ries-Kreis mit Rumänien zusammenarbeiten

Landrat Stefan Rößle besucht mit einer Delegation aus dem Landkreis Donau-Ries Siebenbürgen. Kooperationen könnte es nicht nur im wirtschaftlichen Bereich geben.

Eine interessante Geschichte, historische Städte, eine starke Wirtschaft und der Blick über den Tellerrand: Sehr schnell sind erste Gemeinsamkeiten zwischen dem Landkreis Donau-Ries und Siebenbürgen ausgemacht. Um die Gemeinsamkeiten zu vertiefen und sich besser kennenzulernen, war eine Delegation aus der Region beim Mitgliedertreffen des Deutschen Wirtschaftsclubs Siebenbürgen (DWS) eingeladen. Die Delegation um Landrat Stefan Rößle, Siegfried Hammerl, Magarete Hammerl und Wirtschaftsreferent Klemens Heininger stellten den Landkreis vor.

Die Präsentation mündete in eine angeregte Diskussion, die die europäische Energiepolitik, Standortfragen und die Prosperität der Regionen behandelte. Ausgangspunkt der Reise war der Krieg in der Ukraine. Die Delegation besuchte die ukrainische Schule in Hermannstadt, die auf Initiative von Landrat Stefan Rößle und der Michael und Veronica Schmidt Stiftung von der Firma PAS Dr. Hammerl finanziert wurde.

Siebenbürgen: Ein gutes Ziel für Unternehmen aus dem Landkreis Donau-Ries

Wolfgang Köber, Vorsitzender des Deutschen Wirtschaftsclub Siebenbürgen, sagte: „Ob europäische Synergien, Zusammenarbeit bei Schulen, unternehmerische Netzwerke – die Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit sind vielfältig und wir freuen uns darauf, sie zu konkretisieren.“ Landrat Rößle sagte: „Rumänien und gerade Siebenbürgen, bieten sich aufgrund der Nähe und der deutschen Sprache besonders für Unternehmen aus Deutschland an.“

Die Delegation wurde von der Vorsitzenden des Kreises Hermannstadt, Daniela Cimpean, empfangen. In einem Gespräch wurden die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in wirtschaftlichen Belangen, aber auch in weiteren Bereichen wie Bildung, Tourismus und Gesundheit diskutiert. Auch hier freut der Landrat sich auf eine weitere Zusammenarbeit. (AZ)