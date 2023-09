Landkreis Donau-Ries

So laufen die Kontrollen der Senioren- und Behindertenheime

Plus Martin Kollmann und seine Kollegen beaufsichtigen die Pflegeheime im Landkreis Donau-Ries. Ihre Arbeit ist nicht ohne Grund von immenser Wichtigkeit.

Von Thomas Hilgendorf

Wenn Martin Kollmann und Barbara Wilfling kommen, dann meist nicht nur sie allein. Zu viert oder fünft tauchen sie auf – und stets im falschen Moment. Jedenfalls aus Sicht der meisten Besuchten. Kollmann und Kollegen kontrollieren die Pflege- und Seniorenheime im Landkreis Donau-Ries. Eine Aufgabe, die den Vertretern der Heime nicht immer gleich ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Doch die Kontrollen laufen anders ab, als viele Beteiligte es zunächst gedacht hätten.

Vor gut 20 Jahren war alles noch anders. Aber nicht wirklich besser, wie Kollmann berichtet, der in einer Abteilung des Landratsamtes in Donauwörth arbeitet, die einen etwas umständlichen Namen trägt: Fachstelle Pflege- und Behinderteneinrichtungen – Qualitätsentwicklung und Aufsicht (FQA). Der Name erklärt vieles und soll mit Missverständnissen aufräumen. Doch dazu später.

