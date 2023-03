Landkreis Donau-Ries

vor 32 Min.

So liefen die Streiks an den Kliniken in Donauwörth und Nördlingen

Die zentrale Kundgebung für die Verdi-Region Augsburg fand am Montag in der Fuggerstadt statt. Hier beteiligten sich gut 2000 Streikende.

Plus Der Arbeitskampf im öffentlichen Dienst hat auch die Krankenhäuser im Kreis Donau-Ries erreicht – dort ist am Montag gestreikt worden. Welche Folgen das hatte.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Die Zeichen stehen zumindest von außen gesehen nicht wirklich auf Sturm – von den wehenden Werbefahnen der Donau-Ries-Klinik an deren Eingang im Donauwörther Stauferpark einmal abgesehen. Krankenwagen bringen Patientinnen und Patienten, Menschen gehen ein und aus. Also alles normal, wie's scheint. Doch es brodelt unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krankenhäuser, deutschlandweit und auch im Landkreis. Am Montag hat die Gewerkschaft Verdi auch an den Kliniken in Donauwörth und Nördlingen zu Warnstreiks aufgerufen. Zahlreiche Angestellte des landkreiseigenen gemeinsamen Kommunalunternehmens (gKU) sind dem Aufruf nachgekommen und legten die Arbeit nieder, wie die Gewerkschaft mitteilt.

