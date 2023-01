Landkreis Donau-Ries

So soll der Hausärztemangel im Landkreis Donau-Ries beendet werden

Plus Eine Arbeitsgruppe will die Lage in der unterversorgten Region verbessern. In einem anderen Bereich im Donau-Ries-Kreis ist die Situation schlimmer als es aussieht.

Von Marco Keitel

Wer aktuell im Landkreis Donau-Ries auf der Suche nach einem Allgemeinmediziner ist, könnte Geduld brauchen. Denn der Hausärztemangel ist in keinem Bereich in Schwaben größer als in dem, der auf dem Versorgungsatlas der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) Donauwörth Nord heißt. Das Gebiet reicht von Kaisheim bis Wemding, von Harburg bis Tagmersheim. Eine Arbeitsgruppe will Lösungen für das Problem finden. Bei den Plänen spielen Medizinstudierende eine Rolle.

