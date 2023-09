Landkreis Donau-Ries

So stark sinkt die Zahl der Baugenehmigungen im Landkreis Donau-Ries

Plus Im Landkreis Donau-Ries liegt die Eigentumsquote bei 64,3 Prozent - Tendenz sinkend. So ist die Lage in Nördlingen, Donauwörth, Oettingen und weiteren Orten.

Von Helen Geyer, Nicolas Friese

Wer ein Haus bauen möchte, sieht sich derzeit mit vielen Kosten konfrontiert. Dazu gehören unter anderem Maßnahmen für energieeffizientes Bauen, hohe Zinsen oder die steigenden Preise für Baumaterialien. Dies führt dazu, dass die Anzahl der Baugenehmigungen im Landkreis zurückgeht, so auch in der Region Donau-Ries. Eine aktuelle Regional-Analyse des Pestel-Instituts zeigt, dass die Wohneigentumsquote im Kreis Donau-Ries bei rund 64,3 Prozent liegt. Wo es noch freie Bauflächen gibt.

An einem Mittwochvormittag kann man ihn schon von Weitem sehen: Der Arm eines Kranfahrzeugs ragt zwischen den Häusern in Nähermemmingen hervor und befördert Waren über die Baustelle. Denn dort entsteht ein neues Baugebiet, an dem fleißig gearbeitet wird: Man hört das Hämmern, Schrauben und Sägen. Allerdings geht die Anzahl der Baugenehmigungen, genauso wie im gesamten Landkreis, auch in Nördlingen zurück. „Die Anzahl der Bauanträge war im Jahr 2021 am höchsten und ist seitdem rückläufig“, berichtet Christina Atalay, Pressesprecherin der Stadt Nördlingen, auf Anfrage der Redaktion.

