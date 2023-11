So teuer wird es ohne Winterreifen für Fahrer und Halter

Der Winter ist im Anmarsch und mit ihm das erste Glatteis. Gut beraten ist man dann, wenn man Winterreifen hat. Aber ab wann ist das eigentlich Pflicht?

Die Tage werden langsam kälter, morgens bewegen sich die Temperaturen im einstelligen Bereich und in den Bergen hat es schon geschneit - höchste Zeit für die Winterreifen. Denn wird man bei Glatteis mit Sommerreifen erwischt oder verursacht gar einen Unfall, kann es ganz schnell teuer werden. Doch ab wann sind Winterreifen eigentlich Pflicht?

"Grundsätzlich gibt es kein Datum, ab dem man mit Winterreifen fahren muss", sagt Stephan Roßmanith von der Polizeiinspektion Donauwörth. "Es kommt nur auf die Witterungsverhältnisse an." Das bedeutet: Bei laut Vorschrift "winterlichen Straßenverhältnissen" müssen Winterreifen montiert sein. Ausgenommen seien hierbei Zweiräder wie Mofas, Motorräder oder Roller. Kommt man jedoch mit einem Auto mit Sommerreifen in eine Polizeikontrolle und es herrschen Schnee, Glatteis, Reifglätte oder Frost, wird es teuer. 60 Euro Strafe plus 28,50 Euro Bearbeitungsgebühr und einen Punkt in Flensburg gibt es. Danach könne der Betroffene je nach Einschätzung der kontrollierenden Beamten entweder langsam zur nächsten Werkstatt fahren oder muss, wenn die Witterung dies nicht zulässt, das Auto abschleppen lassen. "Es ist wirklich gefährlich, bei Glätte oder Schnee mit Sommerreifen zu fahren", warnt Roßmanith.

Winterreifen müssen bei winterlichen Verhältnissen aufgezogen sein

Zudem wird seit 2017 auch der Halter des Fahrzeugs, sollte er vom Fahrer abweichen, zur Rechenschaft gezogen: Er zahlt sogar 75 Euro, 28,50 Bearbeitungsgebühr und bekommt einen Punkt in Flensburg. Noch teurer wird es, wenn der restliche Straßenverkehr von den falschen Reifen betroffen ist: Behindert ein Auto den Verkehr gibt es einen Punkt und 80 Euro plus 28,60 Euro Bearbeitungsgebühr. "Immer wieder werden wir angerufen, weil Leute noch Sommerreifen haben und keine 40 mehr fahren", berichtet Roßmanith. Doch das sei ihm lieber, als wenn die Autos mit unpassenden Reifen in den Graben rutschen würden - und teurer ist das auch: Kommt es zu einem Unfall, kostet dies 120 Euro plus Bearbeitungsgebühr und es gibt einen Punkt.

Bevor die Winterreifen aufgezogen werden, sei es außerdem wichtig, das Profil zu kontrollieren. "1,6 bis zwei Millimeter ist schon absolutes Minimum, man sollte unbedingt auf ein gutes Profil achten." Es müssen allerdings nicht zwangsläufig Winterreifen sein: "Es reichen auch sogenannte Alljahresreifen, wichtig ist nur, dass das Symbol für Winterreifen aufgedruckt ist", sagt Roßmanith. Dieses besteht aus einem Berg und einer Schneeflocke. Das alte Symbol "M+S" reiche bald nicht mehr aus, um den Reifen als wintertauglich auszuweisen, betont Roßmanith. Dieses gelte nur noch übergangsweise bis 30. September 2024.