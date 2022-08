So viel verdienen Beschäftigte im Landkreis Donau-Ries

Die Angestellten in der Region bekommen im Schnitt immer mehr Geld, am meisten die Akademiker. Die Lücke zwischen Frauen und Männern ist weiter beträchtlich.

Wie viel haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im vergangenen Jahr im Landkreis Donau-Ries pro Monat verdient? Darüber gibt die neueste Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit Auskunft. Diese beziffert auch die Kluft zwischen Männern und Frauen.

Ende vergangenen Jahres erzielten Vollzeitbeschäftigte im Landkreis Donau-Ries ein mittleres Einkommen von 3616 Euro pro Monat und somit 65 Euro oder umgerechnet 1,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Für die Höhe des Entgelts spielte unter anderem die Qualifikation der Beschäftigten eine entscheidende Rolle: Angestellte ohne Berufsabschluss erzielten zum Stichtag am 31. Dezember 2021 ein mittleres Einkommen von 2710 Euro, bei Beschäftigten mit anerkanntem Berufsabschluss lag der Verdienst bei 3609 Euro und bei Akademikerinnen und Akademikern bei 6124 Euro.

"Qualifikation zahlt sich aus", sagt der Chef der Arbeitsagentur Donauwörth

"Die Zahlen zeigen sehr deutlich: Der Erwerb einer höheren Qualifikation zahlt sich aus. Dies gilt für Jüngere genauso wie für Arbeitnehmer, die schon fest im Berufsleben stehen", sagt Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. Gerade der Bedarf an Fachkräften habe dazu geführt, dass Betriebe aufgeschlossen sind, wenn sich langjährige Beschäftigte weiterentwickeln möchten. "Wir bieten hierfür verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten an. Mit einer geförderten Weiterbildungsmaßnahme kann beispielsweise ein vollwertiger Berufsabschluss nachgeholt werden", empfiehlt Paul.

Regional zeigen sich zum Teil deutliche Unterschiede im Freistaat. So betrug das mittlere Einkommen von Beschäftigten in der Stadt Erlangen 5091, in Ingolstadt 4966, in der Stadt München 4681 und im Landkreis München 4640 Euro. "Bei der Interpretation der Zahlen muss allerdings berücksichtigt werden, dass in den Regionen mit dem höchsten Einkommen oft auch die Lebenshaltungskosten im Schnitt höher liegen als in Landkreisen und Städten mit niedrigerem Entgelt. Ein Beispiel dafür der Immobilienmarkt im Großraum München, der durch hohe Mieten Beschäftigte in stärkerem Ausmaß belastet, als in anderen bayerischen Regionen", sagt Paul.

Geschlecht spielt bei Höhe des Einkommens weiterhin eine Rolle

Aus der neuesten Statistik geht auch hervor, dass im Landkreis Donau-Ries Frauen, die in Vollzeit beschäftigt sind, 21,3 Prozent weniger verdienten als ihre männlichen Kollegen. Paul dazu: "Hier wirken sich noch immer traditionelle Rollenbilder aus. Arbeitnehmerinnen unterbrechen ihr Erwerbsleben häufiger als ihre männlichen Kollegen, um die Kinderbetreuung zu übernehmen." Auch bei der Rückkehr ins Erwerbsleben gebe es deutliche Unterschiede. So arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit, als Männer. Anders als früher gebe es heute aber auch in Teilzeit attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten und die Option, einen Berufsabschluss zu erwerben. "Viele Betriebe bieten vor dem Hintergrund des hohen Fachkräftemangels mittlerweile entsprechende Arbeitszeitmodelle an und schreiben Führungstätigkeiten entsprechend aus. Für Interessierte lohnt es sich häufig, das Thema im Betrieb aktiv anzusprechen", so Paul. (AZ)