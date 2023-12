So will das Landratsamt nachhaltiger werden

Im Umweltausschuss geht es um die Nachhaltigkeitsziele des Landkreises Donau-Ries. Eine Fraktion setzt sich für Regionalwerke zur Energieerzeugung ein.

Weil sich der Landkreis Donau-Ries vor zwei Jahren der Nachhaltigkeit verschrieben hat, will er in seinem Einflussbereich dazu beitragen, dass auch künftige Generationen optimistische Zukunftsperspektiven haben. Ein wichtiger Baustein zur Umsetzung der eigenen Nachhaltigkeitsziele ist eine „nachhaltige Beschaffung“ in der Landkreisverwaltung. Dies bedeutet, dass man sich interne Vorgaben auferlegt, damit bei den unterschiedlichen Anschaffungen nicht nur der billigste Preis ausschlaggebend ist, sondern auch Nachhaltigkeitskriterien Berücksichtigung finden.

Dies könne beispielsweise bedeuten, einem Bieter trotz eines höheren Angebotspreises den Zuschlag für einen Auftrag zu erteilen, erklärte die mit dem Thema beauftragte Abteilungsleiterin Lydia Dorn im Ausschuss für Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit. Bei dem Projekt mitwirken werden Dorn zufolge die Fachbereiche Kämmerei sowie Hoch- und Tiefbau. Laut der Abteilungsleiterin soll künftig der Fokus bei Anschaffungen auf Waren liegen, die länger haltbar, reparierbar, leicht zu entsorgen, aus nachwachsenden Rohstoffen oder recycelten Materialien bestehen und möglichst energieeffizient sind. Außerdem werde geprüft, ob das Produkt auch wirklich gebraucht werde oder verzichtbar sei. Dorn nannte in dem Zusammenhang einige Beispiele, die im Landkreis bereits den Stempel „nachhaltig“ tragen, etwa die teilweise Umstellung des Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge. Lydia Dorn machte darüber hinaus deutlich, dass die Verwaltung bei den künftigen nachhaltigen Beschaffungsprozessen darauf achten werde, nicht noch mehr Bürokratie aufzubauen und weitgehend auf Papier zu verzichten.

Rößle: Bürgermeister wollen nicht, dass sich der Kreis beteiligt

Zurückgestellt hat der Ausschuss den Antrag der Fraktion Grüne/Frauen/Linke, ein Gutachten zu einer möglichen Gründung von Regionalwerken zur Energieerzeugung in Auftrag zu geben. Sinn mache dies erst dann, wenn sich die Bildung eines Regionalwerkes seitens einer oder mehrerer Kommunen abzeichne, hieß es. Landrat Rößle verwies auf die Haltung der Donau-Rieser Bürgermeister, wonach sich der Kreis grundsätzlich nicht an einem solchen Konstrukt beteiligen sollte. Martin Stegmair (Freie Wähler) würde den Landkreis jedoch gerne als Unterstützer sehen, falls eines Tages doch ein Regionalwerk gegründet werde. Eine führende Rolle sollte die Kreisbehörde nach Ansicht von Albert Riedelsheimer (Grüne) einnehmen. In welcher Form, müsse diskutiert werden.

Der Landrat ging in der Sitzung noch auf die kommunale Entwicklungszusammenarbeit des Kreises ein, die er bekanntlich selbst maßgeblich angestoßen hat und dies nach wie vor tut. Rößle erinnerte an die im Oktober erfolgte Gründung des gemeinnützigen Fördervereins „1000 Schulen für unsere Welt e. V.“ mit Sitz in Donauwörth (Spendenkonto IBAN DE12 7229 0100 0007 1000 19, RVB Donauwörth). Der Verein verfolge das Ziel, weltweit Projekte der Entwicklungszusammenarbeit zu fördern. Er selbst habe den Vorsitz übernommen. Insbesondere Schulbauten, aber auch Projekte im Bildungsbereich, im Gesundheitswesen oder auf dem Feld des Klimaschutzes sollen unterstützt werden. Inzwischen seien bundesweit 234 Schulen angestoßen worden, davon 68 im Donau-Ries-Kreis. (bs)

