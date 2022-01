So wird 2022: 75 Prozent Impfquote, Antrag für Windrad und Ja zur Gartenschau

Unsere Redaktion hat erneut zehn Fragen zum Jahresanfang gestellt. Über 100 Einsendungen haben uns dazu wieder erreicht. Nun stehen die Ergebnisse fest.

Wie wird das Jahr 2022? Unsere Leserinnen und Leser haben wieder einen Blick in die Glaskugel geworfen. Wir haben in bewährter Tradition Anfang des Jahres zehn Ja-/Nein-Fragen gestellt. Per Coupon konnte man seine ganz persönlichen Erwartungen für die kommenden Monate der Redaktion mitteilen. Nun sind die Stimmen ausgewertet, die Ergebnisse stehen fest.



Die Umfrage ist trotz der hohen Zahl an Rückläufern - es haben sich wieder mehr als 100 Personen beteiligt - nicht repräsentativ, aber Tendenzen sind erkennbar. Bei einigen Themen sind sich die Leser praktisch einig, beispielsweise in Sachen Unesco-Label für den Geopark oder bei der Bürgermeisterwahl in Tapfheim. Eine eindeutige Antwort auf die Fragen kann aber sowieso nur eines geben: Das Jahr 2022. Hier sind Ihre Prognosen:

1) Kann 2022 der Schwäbischwerder Kindertag in Donauwörth gefeiert werden? Bereits 2020 und 2021 musste die beliebte Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausfallen. 2018 hatte dem Kindertag das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Große Kreisstadt wartet also schon seit geraumer Zeit auf die nächste Auflage. Dass diese heuer stattfinden kann, glauben aber knapp zwei Drittel der Personen, die bei unserer Wahrsageaktion mitgemacht haben. Vielleicht haben ja Corona und Petrus dieses Mal ein Einsehen.

2) Toppt Karl Malz bei der Bürgermeisterwahl in Tapfheim sein Ergebnis von 2016 (96,0 Prozent)? Während nahezu in allen anderen Kommunen der Region bereits im März 2020 die Chefsessel in den Rathäusern besetzt wurden, so findet die Bürgermeisterwahl in Tapfheim erst in diesem Jahr statt. Seit 2004 leitet Karl Malz die Geschicke der Gemeinde. Dass er sein Ergebnis von 2014 noch übertreffen kann, das glauben nur 13 Prozent der Leserinnen und Leser. Das kann Malz freilich nur schaffen, wenn er überhaupt noch einmal antritt.

3) Wird in Buchdorf das neue Bürgerhaus in der Neuen Mitte auf den Weg gebracht? Hier gibt es ein recht klares Votum: Auf 72 Prozent der eingeschickten Coupons wurde hier "Ja" angekreuzt. Das Bürgerhaus wäre nach dem bereits bezogenen Rathaus und dem Geschäftshaus 1 - beide liegen direkt an der Buchdorfer Hauptstraße - das dritte Element der sogenannten "Neuen Mitte". Es soll hinter dem Rathaus platziert werden und in gleicher Richtung ausgerichtet sein. Der Gemeinderat heißt den Planentwurf gut, die Kosten sind aber noch ein Knackpunkt.

4) Erhält die Stadt Wemding den Zuschlag für die Kleine Landesgartenschau? Die Stadt Wemding möchte im Zeitraum zwischen 2028 und 2032 eine Kleine Landesgartenschau ausrichten. Die Frist endet im April, ehe der Fachbeirat der Bayerischen Landesgartenschau sowie zwei bayerische Ministerien entscheiden, welche Städte in Bayern die Austragungsorte werden. Bei unserer Aktion herrscht überwiegend Zuversicht: 70 Prozent der Leserinnen und Leser, die mitgemacht haben, sind der Meinung, dass Wemding dabei nicht leer ausgeht.

5) Erreicht der Landkreis eine Impfquote von 75 Prozent? An einer konkreten Frage zur Corona-Pandemie führte auch dieses Mal kein Weg vorbei. Was die zu erwartende Zahl der Impfungen gegen das Virus angeht, ist die vorherrschende Meinung eindeutig. 83 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer rechnen damit, dass im Donau-Ries-Kreis heuer eine Impfquote von 75 Prozent erreicht wird. Aktuell liegt der Anteil der geimpften Landkreis-Bevölkerung noch unter 70 Prozent. Das Angebot für den Sprung auf 75 Prozent sollte jedenfalls ausreichen.



6) Wird die 100-Millionen-Euro-Baustelle bei Märker wie geplant fertig? Der neue Wärmetauscherturm hat seine endgültige Höhe von 118 Metern an der Spitze des Kamins schon seit geraumer Zeit erreicht. Das ist die von außen sichtbarste Änderung, die die Großbaustelle auf dem Gelände der Firma Märker in Harburg mit sich bringt. Die Arbeiten für die neue Produktionsanlage sollen dem Unternehmen zufolge im Mai abgeschlossen sein. Ob dies auch gelingt, da sind sich unsere Leserinnen und Lesern uneins: 51 Prozent sagen Ja, 49 Prozent meinen Nein.

7) Wird 2022 wieder einmal ein Bauantrag für ein Windrad im Landkreis gestellt? Aktuell drehen sich im Landkreis Donau-Ries vier Windräder: Drei in Riedheim, eines in Wittesheim - wobei Letzterem bekanntlich der Abriss droht. Der neue Bundes-Klimaminister Robert Habeck will einen massiven Ausbau der Windenergie - auch in Bayern. Dort gilt aber nach wie vor die 10-H-Regel. Dennoch sind 57 Prozent der Überzeugung, dass im Laufe des Jahres beim Landratsamt (der Genehmigungsbehörde für Windräder) ein Bauantrag für eine neue Anlage eingeht.



8) Findet der TSV Bäumenheim bei seiner nächsten Mitgliederversammlung einen neuen Vorsitzenden? Seit rund zwei Jahren wird der TSV Bäumenheim, einer der mitgliederstärksten Vereine in der Region, kommissarisch von Harald Hämmerlein geführt. Bei der Versammlung im Herbst konnte erneut kein neuer Mann oder keine neue Frau für die Spitze präsentiert werden. Dass die Vakanz mit der Pandemie zusammenfällt, dürfte die Suche kaum erleichtern. Dennoch wurde auf 77 Prozent der Coupons vermerkt, dass der TSV bald eine neue Führung haben wird.



9) Bekommt der Geopark Ries das Label "Unesco Global Geopark" verliehen? Weltweit existieren in 44 Ländern 169 Geoparks. Es handelt sich dabei um Stätten und Landschaften von internationaler geowissenschaftlicher Bedeutung. 2016 hat der Geopark Ries ebenfalls eine Unesco-Bewerbung eingereicht. Weil es allerdings Überlappungen (inzwischen beseitigt) mit dem Unesco Global Geopark Schwäbische Alb gegeben hat, wurden die Unterlagen abgelehnt. Mittlerweile gibt es eine neue Bewerbung - und 74 Prozent glauben, dass es dieses Mal mit der Auszeichnung klappt.

10) Schaffen die Fußballer des FC Mertingen den Klassenerhalt in der Bezirksliga? Vielleicht gibt das den Kickern von Spielertrainer Bernhard Schuster etwas Rückenwind im Abstiegskampf der Bezirksliga Nord: 59 Prozent der Personen, die dieses Mal an unserer jährlichen Mitmach-Aktion teilgenommen haben, trauen dem FC Mertingen den Klassenerhalt zu. Aktuell liegt der FCM auf dem Relegationsplatz, aber in der Tabelle noch tiefer stehenden Klubs des SC Bubesheim und des SC Altenmünster haben zwei Spiele weniger absolviert.