Landkreis Donau-Ries

vor 31 Min.

So wirkt sich die Trockenheit in der Region aus

Völlig vertrocknet ist das Gras in vielen Gärten und auf Sportplätzen im Donau-Ries-Kreis, wie hier auf dem Trainingsspielfeld des SV Wörnitzstein/Berg.

Plus Die Folgen der seit Monaten andauernden Trockenheit sind im Donau-Ries-Kreis immer deutlicher sichtbar. Bäche versiegen und der Rasen verdorrt.

Von Wolfgang Widemann

Seit Monaten hat es in der Region kaum noch geregnet. Ein Gewitterschauer am Montagabend war in vielen Orten der erste nennenswerte Niederschlag seit langer Zeit. Dennoch: Die Auswirkungen der Trockenheit sind im Donau-Ries-Kreis immer deutlicher sichtbar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen