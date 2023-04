Solarparks dürfen nicht verteufelt werden

Plus Solarparks, Windräder, Mais für die Biogas-Anlage und PV-Anlagen aufs eigene Dach? Nichts davon darf mehr ein Tabu sein oder verteufelt werden.

Natürlich wäre es wundervoll, wenn wie von magischer Hand alle Dächer mit PV-Modulen versehen wären und jeder den Strom erzeugt, den er selbst braucht. Das Problem dabei: Für die Energiewende und den Stromhunger der nahen Zukunft reicht das nicht und wir haben schlicht nicht die Zeit, bis jeder Hausbesitzer das nötige Kleingeld und den nötigen Handwerker gefunden hat, um seine Module aufzusatteln. Viele kleine Schritte können zwar etwas beitragen. Aber für eine echte Wende braucht Deutschland und damit auch die Region Weitsprünge.

Schon 2020 haben Bürger in Daiting Solarparks abgelehnt.

Solarparks sind eine Alternative, um Sprünge in Megawatt-Stärke zu absolvieren. Mit Augenmaß und auf sinnvollen Flächen müssen sie vorangetrieben und nicht aus Prinzip abgelehnt werden. Mit Energiegenossenschaften können Bürgerinnen und Bürger profitieren und auch die Kommunen mitverdienen. Das Klischee des gierigen Investors, der sich auf dem Land mit Sonnenstrom eine goldene Nase verdient und den Bauern ihre Äcker wegpachtet, darf nicht zur enttäuschenden Realität werden. Kommunen können selbst das Heft in die Hand nehmen und offen den Energiemix vorantreiben.