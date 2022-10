Soll der Landkreis bald selbst Kraftwerke und Wärmenetze bauen?

Plus Energie ist teuer, vor allem fossile. Deswegen bringen die Grünen ein aufsehenerregendes Projekt für den Landkreis ins Spiel. Es soll die Region unabhängiger machen.

Im Donauwörther Stauferpark soll bald ein Heizkraftwerk einen Großteil der dortigen öffentlichen Gebäude versorgen. Die Grünen fordern, dass dieses Kraftwerk dann aber auch der öffentlichen Hand gehören sollte – und dass darüber hinaus die Kommunen mit dem Landkreis gemeinsam ein wesentlich stärkeres Engagement in Sachen Energieversorgung zeigen sollten. Angesichts der Lage auf dem Energiemarkt sei das mehr als sinnvoll. Das Stichwort lautet "Rekommunalisierung" – konkret sollen Landkreis-Werke im Donau-Ries gegründet werden. Andernorts ist das bereits geschehen.