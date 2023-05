Landkreis Donau-Ries

13:10 Uhr

Sollen die Kommunen im Donau-Ries-Kreis bald selbst Strom produzieren?

Hier produziert die Stadt Donauwörth Strom - mit dem Wasserkraftwerk an der alten Stadtmühle. Dass Kommunen und Kreis viel stärker in die Stromerzeugung einsteigen, fordern die Grünen.

Plus Die Grünen lassen bei der Idee der Landkreiswerke nicht locker. Doch einige Bürgermeister sind skeptisch. Vize-Landrätin Claudia Marb nennt einen alternativen Weg.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Wird es im Landkreis Donau-Ries eines Tages Regionalwerke in den Kommunen geben, um Bürger und Unternehmen mit nachhaltig erzeugter Energie zu versorgen - unabhängig von den großen Versorgern? Geht es nach den Vorstellungen der Fraktion Grüne/Frauen/Linke im Kreistag, sollte dieses Thema so schnell wie möglich angegangen werden. Der Landkreis könnte aus ihrer Sicht auf diesem Gebiet koordinierend tätig sein, wenn sich mehrere Kommunen zusammenschließen und ein Regionalwerk gründen wollten.

Im Umweltausschuss des Kreistages wurde am Mittwoch darüber unter dem Eindruck eines Vortrages des Bürgermeisters der Gemeinde Fuchstal, Erwin Karg, recht intensiv diskutiert. Der Ort im Landkreis Landsberg am Lech erzeugt seine Energie selbst und profitiert dabei stark von der Wertschöpfung, die in der Gemeinde bleibt.

