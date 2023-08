Barfuß am Steuer – ist das erlaubt? Verkehrsexperte der Polizei klärt auf

Darf man barfuß am Steuer sitzen? Stephan Roßmanith gibt Tipps aus dem Donau-Rieser Polizeialltag und schildert den kuriosen Fall an einer roten Ampel.

Eine junge Autofahrerin steht mit ihrem Wagen an einer roten Ampel und tippt eifrig - verbotenerweise - in ihr Handy. Sie ist so abgelenkt, dass sie nicht wahrnimmt, was rings um sie passiert - schon gar nicht, dass auf ihrer rechten Seite ein Polizeiauto steht. Dessen Beamte versuchen, die Aufmerksamkeit der Handysünderin zu gewinnen. Vergeblich! Sie winken, suchen Blickkontakt, doch die junge Frau ist einzig auf ihr Mobiltelefon fokussiert. Erst ein kurzes Hupen lässt sie schließlich aufblicken. Die Ertappte hat sichtlich ein schlechtes Gewissen und gestikuliert die Bitte um Entschuldigung.

Das Hupen hat also den von der Polizei gewünschten Effekt. Einerseits! Andererseits fühlt sich aber auch der belgische Tourist im Wagen vor dem Polizeiauto dadurch angesprochen, interpretiert das Hupsignal falsch, meint es sei eine Aufforderung, loszufahren und gibt Gas. Bei Rot!

Hauptkommissar Stephan Roßmanith: "Glücklicherweise konnte der bevorrechtigte Verkehr reagieren und es kam zu keinem Zusammenstoß. Es stimmt zwar tatsächlich, dass Anordnungen von Polizeibeamten Verkehrszeichen und Ampelsignale außer Kraft setzen, aber das war hier natürlich nicht so gemeint."

Die Polizisten kümmern sich zunächst um den Belgier. Als sie danach die Handysünderin kontrollieren wollen, erübrigt sich die Angelegenheit. Die junge Frau hat sich bereits entfernt.

Mit dieser Anekdote aus seinem Berufsalltag weist der Verkehrssachverständige im Landkreis, Stephan Roßmanith, erneut darauf hin, wie unglücklich und mitunter auch gefährlich die Kombination Autofahren und Handybenutzung sein kann. Er hat aber noch andere Tipps aus Alltagssituationen parat, die in dieser Folge unserer Serie vor allem sommerliche Themen aufgreifen:

Darf man barfuß oder mit Flip-Flops Auto fahren? Es gibt keine Pflicht oder kein Verbot für bestimmtes Schuhwerk. Allerdings schreibt die Straßenverkehrsordnung vor, dass man sein Fahrzeug jederzeit sicher führen können muss. Auch Barfußfahren ist daher nicht grundsätzlich verboten – solange daraus keine gefährliche Situation oder gar ein Unfall resultiert.

Stellt sich aber nach einem Zusammenstoß etwa heraus, dass der Fahrer/die Fahrerin aufgrund fehlender Schuhe nicht den notwendigen Druck auf das Bremspedal aufbauen konnte, oder sich die Flipflops im Pedal verhakt haben, dann wäre das ein rechtliches Problem. Sicherlich auch für die Versicherung. Und: nicht alles, was nicht ausdrücklich verboten ist, ist auch sinnvoll für die eigene Verkehrssicherheit.

Gelten für Lkw- oder Taxifahrer hier andere Regeln? Ja! Bei Berufskraftfahrern schreiben die Berufsgenossenschaften aus Sicherheitsgründen das Tragen bestimmten Schuhwerks vor. Wird man strumpfsockig oder barfuß am Steuer eines Lasters erwischt, wird das mit mindestens 100 Euro geahndet. "Dies kommt in der polizeilichen Praxis immer mal wieder vor", erzählt Roßmanith.

Offene Fenster am Auto - da können Langfinger schnelle Beute machen

Darf man – gerade im Sommer - mit geöffnetem Fenster parken? Wenn sich der Wagen in Sichtweite des Fahrers befindet, spricht nichts dagegen – außer vielleicht ein plötzlicher Regenschauer. Ansonsten verbietet es aber die Straßenverkehrsordnung, da man es Dieben allzu leicht machen würde. Im Amtsdeutsch heißt das dann: „Sie verließen Ihr Kraftfahrzeug, ohne es gegen unbefugte Benutzung zu sichern“. Wer erwischt wird, muss mit rund 15 Euro Bußgeld rechnen.

Und wie verhält sich "offenes Parken" bei Cabriolets? Das Verdeck darf zwar offen sein, es müssen allerdings auch „oben ohne“ die Fenster so weit geschlossen werden, dass von dort aus niemand hineinlangen kann. Stephan Roßmanith: "In der Donauwörther Sonnenstraße wurde unlängst eine Cabriobesitzerin über diesen Sachverhalt aufgeklärt. Die Beamten verzichteten allerdings auf eine Ahndung, da sich die Frau ausgesprochen einsichtig zeigte und ihren offenen Sportwagen nur kurz verließ."

Tempo 30, Schule 7 bis 17 Uhr – gilt diese Regelung auch in den Ferien? Ja. Es kann Verkehrsteilnehmern nicht selbst überlassen werden, wann sie sich für welche Geschwindigkeit entscheiden. Weitere Zusatzschilder mit Feriendaten oder sonstigen Angaben würden zudem dazu führen, dass die wenigsten Menschen diese im Vorbeifahren noch korrekt erfassen können. Zudem weiß nicht jeder Autofahrer, wann in welchem Ort Ferienzeit oder ein Feiertag ist. Daher gelten diese Beschränkungen an allen eigentlichen Schultagen – auch wenn gerade schulfrei ist. Roßmanith: "Außerdem kann man nie wissen, ob nicht eine Ferienbetreuung oder sonstige Veranstaltungen mit Kindern auch während eigentlich schulfreier Tage stattfinden."