Sparen und Schulden aufnehmen: So plant der Landkreis Donau-Ries für 2023

Plus Seit 2017 war der Landkreis Donau-Ries schuldenfrei und konnte großzügig investieren. Warum diese Zeit nun zu Ende ist und der Haushalt hart verhandelt wird.

Stefan Rößle ist seit 21 Jahren Landrat und hat während dieser Zeit viele Kreishaushalte mitberaten und verabschiedet. In den zurückliegenden Jahren war dies meist kein allzu schwieriges Unterfangen. Mit einer hervorragend laufenden Wirtschaft im Landkreis Donau-Ries, stabilen Einnahmen und guter Finanzausstattung seitens des Freistaates Bayern ließen sich die Etats problemlos in den Beratungen des Kreisausschusses zusammenstellen.