SPD nominiert Kandidaten für Wahl von Landtag und Bezirkstag

Die SPD im Landkreis Donau-Ries setzt 2023 erneut auf Georg Wiedemann und Claudia Müller. Die erklären, was sie politisch erreichen wollen.

Die SPD im Donau-Ries-Kreis setzt bei den Landtags- und Bezirkstagswahlen im kommenden Jahr wieder auf Georg Wiedemann (Landtag) und Claudia Müller (Bezirk) als Direktkandidaten. Bei einer Stimmkreiskonferenz am Wochenende in Tapfheim wurden Wiedemann und Müller mit jeweils großer Mehrheit nominiert.

Wiedemann erhielt 40 von 41 abgegebenen Stimmen. Bei Müller waren es 39 Ja- und zwei Nein-Stimmen. Das Duo war bereits bei den Urnengängen 2018 angetreten. Beiden werden wenig Chancen eingeräumt, in die beiden Parlamente einzuziehen. Georg Wiedemann verwies in seiner Vorstellungsrede auf sein persönliches Ergebnis bei der Wahl vor fünf Jahren, das nicht schlecht gewesen sei. Das Abschneiden der SPD insgesamt nannte er hingegen „grottenschlecht“. Für das nächste Jahr ist der 55-jährige Stadt- und Kreisrat aus Oettingen optimistischer. Die Sozialdemokraten stellten inzwischen den Kanzler, es gebe keinen innerparteilichen Streit und auch er sei in den vergangenen Jahren politisch gewachsen. „Ich denke, dadurch sind die Voraussetzungen anders. Deshalb habe ich mich nach reiflicher Überlegung für eine erneute Kandidatur zur Verfügung gestellt.“

So stellt sich SPD-Kandidat Georg Wiedemann den Wahlkampf vor

Kritik äußerte Wiedemann am derzeitigen Auftreten und an der Außendarstellung der Ampelkoalition, aber auch an Olaf Scholz. Der Kanzler sollte seiner Ansicht nach den Bürgern seine Politik auch entsprechend erklären. Wiedemann machte zudem deutlich, wie er sich den Wahlkampf vorstellt. Er wolle nicht gegen den politischen Gegner kämpfen oder über diesen schlecht reden: „Ich möchte vielmehr die Menschen im Landkreis mit Leistung überzeugen und eine wählbare Alternative sein.“ Er komme von der Basis, er bekomme mit, wo der Schuh drücke.

Ohne ins Detail zu gehen, skizzierte Georg Wiedemann Themen, die ihm politisch am Herzen liegen: die Stärkung des ländlichen Raumes, nicht zuletzt durch einen guten öffentlichen Personennahverkehr, eine gerechte Arbeitswelt im Landkreis, Verbesserungen bei der stationären Pflege in Kliniken und Altenheimen sowie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für Mieter und Käufer.

Claudia Müller musste sich für die politische Arbeit erst einmal neu motivieren

Ihre Zusage, nochmals für den Bezirkstag anzutreten, habe schon ein gewisses Nachdenken erfordert, betonte Claudia Müller. Nach der „Schlappe“ bei der Bürgermeisterwahl in ihrer Heimatstadt Harburg 2020 sei es für sie nicht einfach gewesen, sich nochmals für die politische Arbeit zu motivieren, räumte die 51-jährige Bauingenieurin ein. Sie sprach sich dafür aus, die Verantwortung der Regierungsparteien CSU und Freie Wähler für so manche Fehlentwicklung in Bayern klar zu benennen.

Von entscheidender Bedeutung sei für sie eine gute Infrastruktur im Land. Wie schlecht es auf diesem Gebiet bisweilen bestellt sei, sehe sie täglich in ihrem Beruf. Müller warb zudem dafür, die öffentliche Daseinsfürsorge in staatlicher Hand zu belassen und auf Privatisierungen zu verzichten. Neben den sozialen Themen wolle sie sich mit Blick auf die Bezirkstagswahl der Kunst und Kultur widmen, die einen wichtigen Bestandteil in der Gesellschaft darstellten.

Als Listenkandidaten empfahlen die Mitglieder der Stimmkreiskonferenz Marion Segnitzer-König aus Rain für die Landtagswahl und den Oettinger Bürgermeister Thomas Heydecker für den Urnengang zum Bezirkstag.

Christoph Schmid verteidigt die aktuelle Energiepolitik der SPD

Zuvor hatte der Bundestagsabgeordnete und SPD-Unterbezirksvorsitzende Christoph Schmid die aktuelle Energiepolitik der SPD verteidigt. Die Sozialdemokraten seien es gewesen, die soziale Aspekte in die Vorschläge der Expertenkommission Gas eingebracht hätten. Die aktuellen Energieprobleme in Bayern nannte Schmid „hausgemacht“. Anstatt dies einzuräumen, zeige die Staatsregierung bei jeder Gelegenheit mit dem Finger nach Berlin.