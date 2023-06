Spielsucht reißt die Kleinsten mit hinein

Glücksspielsucht betrifft auch Kinder, warnt die Caritas Donau-Ries. Die Folgen für Kinder aus glücksspielbelasteten Familien sind beträchtlich.

Spielsucht kann Familien zerstören, Existenzen vernichten. In der Region kümmert sich unter anderem die Caritas Donau-Ries um dieses brisante Phänomen. In Deutschland leiden laut Berechnungen des statistischen Bundesamtes etwa 1,38 Millionen Menschen an pathologischem Glücksspielverhalten.

Das bedeutet, wie die Caritas Donau-Ries mitteilt, dass sie einen größeren oder kleineren Teil ihres Geldes für Glücksspiele (Online-Spiele wie Poker, Roulette und Sportwetten, oder auch Spiele in der Spielhalle) ausgeben. Bei den Glücksspielen handelt es sich demnach um Spiele, bei denen ein Geldeinsatz erbracht werden muss, und zudem eine Gewinnwahrscheinlichkeit besteht.

Es wird weitaus mehr verspielt, als gewonnen wird beim Glücksspiel

In den meisten Fällen werde allerdings mehr Geld verspielt, als gewonnen wird, so die Caritas. Das belaste die Familien sehr und sei auch deutlich bei den finanziellen Verhältnissen spürbar. Kinder seien dieser Situation oft hilflos ausgeliefert, sie litten massiv unter den Folgen eines glücksspielsüchtigen Elternteils. Laut statistischem Bundesamt betrifft dies etwa 345.000 bis 460.000 Kinder in Deutschland.

Spielverhalten zeigt falsche Vorbildfunktion, warnt die Caritas Donau-Ries

Zudem komme hinzu, dass das Spielverhalten ein falsches Vorbild für Kinder darstellt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind aus einer glücksspielbelasteten Familie selbst später zu einem Glücksspiel greift, um Stress und Sorgen abzubauen, liege zwei bis vier Mal höher als in „glücksspielfreien“ Familien. Es zeige sich also, so das Resümee der christlichen Sozialorganisation, dass es sich um ein Phänomen handelt, "das nicht zu unterschätzen ist". Leider sei derweil in der Öffentlichkeit nur sehr wenig verbreitet, dass übermäßiges Glücksspiel auch zur Sucht werden kann, "und man ohne fremde Hilfe oft nicht den Ausweg aus diesem Problem findet".

Die Suchtfachambulanz Donauwörth unterstützt und berät Glücksspieler und deren Angehörige, wenn diesbezüglich Hilfe benötigt wird. Ansprechpartner sind Dilara Duman und Susanne Schmidt. (AZ)

Info: Weitere Informationen gibt es bei der Caritas Suchtfachambulanz Donauwörth im Zehenthof 2. Telefon 0906/70011315 oder 0906/705956-70. Email.: suchtfachambulanz. donauwoerth@caritas-augsburg.de