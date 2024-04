Landkreis Donau-Ries

12:30 Uhr

Spitzenreiter bei "Blitzermarathon" bringt es auf 156 km/h

Plus Im Donau-Ries-Kreis erwischt die Polizei beim "Blitzermarathon" am Ende doch ein paar Raser. Die sind auf der B25 unterwegs.

Von Wolfgang Widemann

Der jährliche "Blitzermarathon" hat den positiven Effekt, dass an diesem Aktionstag viele Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer besonders langsam fahren. Allerdings lassen sich manche - aus welchem Grund auch immer - doch zum Rasen verleiten. So geschehen am Freitag auf der B25 zwischen Nördlingen und Möttingen.

Obwohl die verstärkten Geschwindigkeitskontrollen der Polizei und der kommunalen Verkehrsüberwachung groß angekündigt waren, registrierte die Verkehrspolizei an der Messstelle am Nachmittag auf Höhe Reimlingen einen traurigen "Spitzenreiter". Ein Autofahrer aus Baden-Württemberg rauschte mit 156 Stundenkilometern (Toleranz schon abgezogen) an dem Radargerät vorbei. Dies führt laut Marco Oberfrank, stellvertretender Leiter der Verkehrspolizei-Inspektion Donauwörth, zu einer Anzeige. Die hat wohl zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot zur Folge. Das Bußgeld in Höhe von 480 Euro werde man auf 960 Euro verdoppeln, so Oberfrank, weil bei einer derartigen Überschreitung (erlaubt sind dort maximal 100 km/h) von Vorsatz auszugehen sei.

