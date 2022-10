Sprachlotsen erleichtern Schulkindern im Donau-Ries-Kreis das Ankommen

Das deutschlandweit einmalige Donau-Rieser Projekt soll eine bessere Integration ermöglichen. Es wird jetzt ausgeweitet. Was dahintersteckt.

Mit dem deutschlandweit einmaligen Sprachlotsenprojekt unterstützt der Landkreis Donau-Ries Kinder mit Migrationshintergrund und trägt so laut Landratsamt "zur Integration und Fachkräftesicherung" bei. Regionalmanagerin Jennifer Werner hatte zum Start dieses Schuljahres alle Beteiligten zu einem ersten Kennenlerntreffen ins Landratsamt nach Donauwörth eingeladen. Schulamtsdirektor Michael Stocker erklärte zu Beginn des Termins, dass es für geflüchtete Schulkinder aus der Ukraine vielfältige Angebote gebe, andere Kinder mit Migrationshintergrund jedoch ebenso zusätzliche Unterstützung benötigten. Genau hier setzt das Projekt Sprachlotse digital an.

Ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen helfen Kindern mit Migrationshintergrund beim Deutschlernen und bei den Hausaufgaben. Besonders wichtig ist hierbei der erlebnispädagogische Gedanke, das heißt, die Kinder gehen beispielsweise zum Einkaufen und benennen dort die Lebensmittel oder spielen gemeinsam. Hierdurch lernen sie auch, sich im deutschen Alltag zurechtzufinden. Im Laufe des Schuljahres bauen sie so häufig eine enge Bindung zu "ihrer“ Sprachlotsin auf und öffnen sich auch gegenüber ihren Mitschülern immer mehr. Damit diese enge Bindung entstehen kann, wird in Kleingruppen mit maximal fünf Schulkindern gespielt und gelernt.

Landrat Stefan Rößle über das Sprachlotsenprojekt: "Ein wahrer Erfolgsgarant"

Auch Landrat Stefan Rößle unterstützt das Projekt: "Das Projekt Sprachlotse ist ein wahrer Erfolgsgarant und in dieser Form einzigartig in ganz Deutschland. Daher beschloss der Kreistag 2018 die Ausweitung des Projekts aus eigenen Mitteln auf die Kindertagesstätten.“ Langjähriger Partner ist die Kolping-Akademie in Donauwörth. Deren Leiter Jürgen Zimmermann hatte sich im letzten Jahr wieder auf die Ausschreibung für drei Jahre beworben und so die Fortführung des Projekts gesichert.

Welche Schule Unterstützung durch eine Sprachlotsin erhält, wird bedarfsorientiert nach einem rotierenden System vom Schulamt ausgewählt. Im Schuljahr 2022/23 werden die beiden Mitarbeiterinnen der Kolping-Akademie die Grund- und Mittelschulen in Monheim und Asbach-Bäumenheim unterstützen.

Der Schulleiter der Grund- und Mittelschule Bäumenheim, Stefan Lingel, freut sich über das Angebot des Landkreises. Seine Gesamtschule steht mit 50 bis 60 Prozent Migrationsanteil vor einer großen Herausforderung. Durch die Hilfestellung in jungen Jahren lege man den Grundstein für einen erfolgreichen weiteren Lebensweg der Kinder, so Lingel. "Doch auch für die anderen Kinder bietet das Projekt große Vorteile, da sich die Lehrkräfte im Unterricht wieder mehr auf inhaltliche Themen konzentrieren können und weniger auf die sprachlichen Barrieren achten müssen“, betont auch Barbara Simon, Schulleiterin der Grund- und Mittelschule in Monheim.

Jetzt auch eine digitale Komponente des Projekts im Kreis Donau-Ries

Seit letztem Jahr beinhaltet das Projekt auch eine digitale Komponente: Die Kinder lernen neben dem Deutschunterricht unter anderem auch den Umgang mit digitalen Medien sowie die Vorteile und Risiken des Internets.

Die beiden Sprachlotsinnen Karin Maria Bock und Andrea Schlegl freuen sich auf ihren Einsatz, der noch im Oktober starten soll. Bezahlt wird das Projekt aus Mitteln des Regionalmanagements, welches vom Bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert wird. Zu dem Projekt gibt es auch ein Erklärvideo, dass man auf Youtube unter dem Titel "Sprachlotse Donau-Ries“ findet. (AZ)

Info: Weiterführende Informationen zum Regionalmanagement in der Stabsstelle Kreisentwicklung und Nachhaltigkeit finden Sie unter www.donauries/bayern/rm. Bei Fragen wenden Sie sich per E-Mail an die Regionalmanagerin Jennifer Werner unter rm@lra-donau-ries.de.