Haushalt 2024: Wofür der Landkreis Donau-Ries das meiste Geld ausgibt

Plus Trotz globaler Spannungen und Krisen, die auch den Landkreis Donau-Ries beeinflussen, ist die Finanzlage recht stabil. Rößle spricht von "turbulenten Zeiten".

Es ist ein Haushalt auf Rekordniveau. Und das darf man erst einmal im positiven Sinne verstehen – vielleicht kein allzu schlechter Ausgangspunkt in einer weltpolitisch heiklen Lage, deren Auswirkungen aber längst auch den Donau-Ries-Kreis erreicht haben. Trotz der krisenhaften Gesamtsituation behauptet sich der Kreis jedoch, die wirtschaftlichen Kennzahlen zeigen sich bemerkenswert stabil. Und trotzdem gibt es erstmals seit Jahren wieder einen Dämpfer bei der Budgetaufstellung: Der angesichts der zuletzt stets schwarzen Zahlen als Unwort geführte Begriff "Schulden" ist wieder in greifbare Nähe gerückt.

Landrat Stefan Rößle hatte einen leichten Einstieg in die wichtigste Haushaltssitzung des laufenden Jahres. Der 60. Geburtstag des Kreischefs am vergangenen Samstag bescherte ihm vor Beginn der Sitzung am Montagvormittag in Donauwörth noch Gratulationen und gute Wünsche in Hülle und Fülle. Die ausgelassene Stimmung hielt derweil nicht lange an; es ging um Geld, Krisen, harte Zahlen. "Erstmals seit unserer Schuldenfreiheit musste im vergangenen Jahr nicht nur eine Kreditermächtigung in unseren Haushalt eingestellt werden, nein, auch eine Erhöhung der Kreisumlage war 2023 unumgänglich", sagte Rößle. Die wiederum gute Nachricht lautete bis zuletzt: Auch weil einiges an Bundesmitteln in den großen Kostenfaktor der Kreiskrankenhäuser geflossen war, mussten keine Kredite neu aufgenommen werden. Dies ließ Spielraum, um die Kreisumlage – also die Zahlungen der 44 Kommunen an den Landkreis – nun wieder um einen Prozentpunkt zu senken. Das allerdings sei für den Landkreis auf der anderen Seite "eine große Herausforderung", zumal kräftig investiert wird und werden soll. Anbei ein Überblick über wichtige Posten des 208-Millionen-Euro-Haushalts (2023: 201 Millionen):