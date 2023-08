Ernte ist jetzt ergiebig: Experte gibt Tipps zum Start in die Pilzsaison

Experte Martin Heilingbrunner verrät, wie es heuer mit Pilzen im Landkreis Donau-Ries aussieht. Er gibt wertvolle Tipps und wichtige Warnungen.

Herr Heilingbrunner, wie bewerten Sie heuer die Pilzsaison?



Martin Heilingbrunner: Die ist derzeit noch schwer zu beurteilen. Grundsätzlich wachsen Pilze das ganze Jahr, überwiegend natürlich im Sommer und Herbst. Wie gut, ist überwiegend von der Feuchtigkeit abhängig, das heißt vom Wetter in den kommenden Wochen. Vergangenes Jahr zum Beispiel gab es erst fast gar keine Pilze und dann ging die Saison doch noch bis Oktober.

War das Wetter bislang gut oder schlecht für Pilze?



Heilingbrunner: Es schwankte zwischen regnerisch-kühl und knallheiß-trocken. Im Juli hat es viel geregnet, deshalb findet man aktuell noch relativ viele Speisepilze. Der Boden ist gut durchfeuchtet, deshalb ist die Ernte jetzt ergiebig. Wenn es diese Woche noch regnet, dann wird es wohl so bleiben. Wenn es aber mal zwei bis drei Wochen nicht regnet, dann findet man keine Pilze mehr. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Fruchtkörper etwa zwei bis drei Wochen nach dem Regen auftauchen, beziehungsweise groß genug sind.

Martin Heilingbrunner Foto: Archiv

Gibt es manche Pilzarten heuer besonders oft, andere selten bis gar nicht?



Heilingbrunner: Das kann ich so pauschal nicht sagen, das hängt unter anderem von der jeweiligen Region ab. Generell stellen wir fest, dass die Vorkommen sinken. Warum, das ist nicht ganz klar. Eine Überdüngung der Wälder und die Bodenverdichtung durch den Einsatz schwerer Maschinen wirken sich wohl negativ auf das Pilzwachstum aus. Auf jeden Fall weiß man aus Versuchen aus der Schweiz, dass Pilzesammeln keinen Einfluss auf das Vorkommen hat. Dennoch sollte natürlich mit Bedacht gesammelt werden.

Die Krause Glucke ist ein ewrtvoller Speisepilz, sie wächst vorzugsweise in Kiefernwäldern. Foto: Andrea Hammerl

Was darf man als Pilzsammler und was nicht?



Heilingbrunner: Es gibt eine Mengenbeschränkung, Pilze dürfen grundsätzlich nur für den Eigenbedarf gesammelt werden. Also bitte nicht den Kofferraum vollmachen - dafür sind schon hohe Bußgelder verhängt worden. Bei geschützten Arten wie Steinpilzen wird das strenger gehandhabt als bei anderen. Erlaubt ist ein Kilogramm pro Person.

Was müssen Sammler noch beachten?



Heilingbrunner: Sie sollten in der richtigen Ausrüstung in den Wald gehen, also unter anderem lange Hosen zum Zeckenschutz tragen. Wichtig ist, Pilze in luftigen Gefäßen zu transportieren, am besten in einem Korb, das schützt Pilze vor Bruch und schnellem Verderben. Eine Plastiktüte ist denkbar ungeeignet, da Pilze empfindliche Eiweiße enthalten, die sich schnell zersetzen. Stofftaschen sind nur notfalls und nur für festfleischige Arten einsetzbar. Eine häufige Frage ist, ob Pilze besser abgeschnitten oder aus dem Myzel herausgedreht werden sollen. Darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort, sondern es kommt auf die Art an. Einen Steinpilz wird man eher aushebeln, weil sich ein wertvoller Teil des Fruchtkörpers unter der Bodenoberfläche befindet. Maronen werden in der Regel abgeschnitten, da die Basis ohnehin oft wurmig, auf jeden Fall nicht besonders wertvoll ist. Sinnvoll ist auf jeden Fall, die Stelle wieder abzudecken, damit das Pilzmyzel nicht austrocknet. Noch ein Tipp: Maronen sollten am besten im Wald geputzt werden, dann bleibt der anhaftende Boden dort zurück. Damit trägt der Pilzsammler auch gleich zur Verbreitung des Maronenröhrlings bei.

Ein guter Speisepilz ist der flockenstielige Hexenröhrling, der allerdings mindestens 15 Minuten gegart werden muss. Foto: Andrea Hammerl

Wo im Landkreis Donau-Ries gibt es besonders gute Pilzgebiete?



Heilingbrunner: Das kommt auf die Pilzart an. Wiesenchampignons wachsen auf Wiesen, Sommersteinpilze im Laubwald, die Krause Glucke parasitär an Kiefern. Kalkhaltige Böden werden von bestimmten meist ungenießbaren Schleierlingen bevorzugt, saure Böden von Steinpilz und Maronen, Pfifferlinge wachsen in Nadel- oder Buchenwäldern. Am Schießplatz in der Parkstadt haben wir eine große Fläche, auf der Leistlinge wie die schwarze Totentrompete gefunden werden.

Wie verhält man sich im Zweifelsfall, wenn man sich nach einer Pilzmahlzeit unwohl fühlt?



Heilingbrunner: Grundsätzlich sollten nur Pilze verzehrt werden, bei denen sich der Sammler 100-prozentig sicher ist, um welche Art es sich handelt. Dabei gilt es, die relativ große Variabilität der Pilze zu beachten. Bitte kein altes Bestimmungsbuch verwenden, es hat sich einiges geändert. Der Kahle Krempling galt früher als guter Speisepilz, heute weiß man, dass er bei häufigem Verzehr Allergien und Hämolyse der Roten Blutkörperchen auslösen kann. In alten Büchern steht auch oft noch, dass das Stockschwämmchen keine tödlichen Doppelgänger hat. Auch das stimmt nicht. Bei Symptomen nach einer Pilzmahlzeit auf jeden Fall zum Arzt gehen. Pilzvergiftungen können tückisch sein. Der Knollenblätterpilz zum Beispiel verursacht zunächst nur scheinbar harmlosen Durchfall. Sein Gift schädigt jedoch die Leber, die sich innerhalb weniger Tage zersetzt, wenn nichts unternommen wird. Reste der Pilzmahlzeit sollten zum Arzt mitgenommen werden. Krankenhäuser können auf Beratung durch den Giftnotruf zurückgeifen.

Dieser Pilz hat das beste Alter überschritten, ist zwar interessant anzuschauen, sollte aber nicht mehr verzehrt werden. Foto: Andrea Hammerl

Zur Person: Martin Heilingbrunner ist Pilzberater. Der 55-Jährige arbeitet als Sachgebietsleiter Soziales beim BRK Nordschwaben in Donauwörth und wohnt in Alerheim, wo er als geprüfter Pilzsachverständiger der Deutschen Gesellschaft für Mykologie privaten Pilzsammlern anbietet, ihre Funde zu begutachten.