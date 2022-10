Landkreis Donau-Ries

Steigt im Landkreis Donau-Ries die Nachfrage nach Ölheizungen?

Heizungsbauer Daniel Wilde aus Rain spürt den Trend zur Ölheizung. Der Co-Geschäftsführer der Firma Wilde & Miller hat sie in letzter Zeit häufig eingebaut - wie hier in Feldheim.

Plus Die Gaspreise sind astronomisch, im Kreis Donau-Ries machen sich die Menschen Gedanken darüber, wie sie in Zukunft heizen wollen. Ist das Auslaufmodell Ölheizung eine Option?

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Die Tage werden kälter, die Gaspreise bleiben extrem hoch. Lässt das im Landkreis Donau-Ries die Nachfrage nach der totgesagten Ölheizung steigen? Laut Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) wurden hierzulande bisher zwölf Prozent mehr solcher Anlagen verkauft als zur selben Zeit im Vorjahr. Obwohl auch die Ölpreise gestiegen sind und die Bundesregierung den Einbau reiner Ölheizungen ab 2024 nur noch in Ausnahmefällen erlauben will. Genehmigt werden dann nur Hybridanlagen, etwa in Kombination mit Sonnenenergie oder einer Wärmepumpe.

